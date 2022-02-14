20 مليار دولار تجارة الإمارات من الأغذية والمشروبات

دبي (الاتحاد) بلغت قيمة تجارة مواد الأغذية والمشروبات في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 نحو 20.2 مليار دولار، منها 12.8 مليار دولار واردات، و4.1 مليار دولار صادرات و 3.3 مليار دولار إعادة صادرات، بحس بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. و أكدت البيانات أنه خلال الفترة من 2011 وحتى 2020، حققت واردات وصادرات وإعادة صادرات المواد الغذائية والمشروبات في الدولة معدل نمو سنوي مركب قدره 0.6٪ و 7.5٪ و 6.0٪ على التوالي. وتعكس البيانات الجهود المبذولة والمبادرات الفعالة التي أطلقتها دولة الإمارات لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات وتمكين القطاعات المرتبطة بالأغذية محلياً ودولياً والاهتمام الكبير بالأمن الغذائي ودعمها للمشاريع الزراعية بهدف تحقيق الاستدامة في سلاسل الإمداد الغذائية. وبالنظر إلى أبرز الشركاء في تجارة الأغذية والمشروبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، فإن البيانات تؤكد نجاح دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجيتها في تنويع مصادر استيراد الغذاء حيث استحوذت عشرة دول على أكثر من نصف إجمالي واردات الدولة من الأغذية والمشروبات. وجاءت الهند في المركز الأول بحصة 12٪ ، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية 7٪، والبرازيل 6٪، وأستراليا 5٪، وكندا 5٪، والمملكة العربية السعودية 5٪. وبالنظر إلى صادرات الدولة من الأغذية والمشروبات، استحوذت عشرة دول على حوالي 66% من إجمالي صادرات الدولة من الأغذية والمشروبات إلى العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى بحصة 17% تليها سلطنة عمان 9%، والكويت 8%، والصين 5%. ومن خلال موقعها الاستراتيجي الذي يجعل من الإمارات بوابة لقطاع تجارة الأغذية والمشروبات في العالم، استطاعت الأسواق الإماراتية النهوض بنسب النمو في قطاع الأغذية والمشروبات مستفيدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقتها حكومة الإمارات في نوفمبر 2018 وتضمنت العديد من المبادرات التي تركز على تطوير نظام وطني متكامل يعمل على تمكين الإنتاج الغذائي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا الغذائية إضافة إلى تنويع مصادر استيراد الغذاء وبناء شبكة لوجستية متطورة تؤمن خطط سلاسل توريد بديلة. وخلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2021، استحوذت عشر أصناف غذائية رئيسية على حوالي 76٪ من واردات الإمارات للأغذية والمشروبات. وشكلت الفواكه والمكسرات المستوردة النسبة الأكبر من الواردات 13٪ ، تلتها اللحوم 11٪ ومنتجات الألبان 10%، والبذور الزيتية 7٪ والحبوب 7٪ . وحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، استحوذت الفواكه والمكسرات على نسبة 15% من إجمالي صادرات الإمارات للأغذية والمشروبات إلى جانب منتجات الألبان والزيوت النباتية والسكر والحلويات وغيرها من المنتجات الغذائية. إلي ذلك، نظمت غرفة تجارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي لقاء أعمال على هامش انطلاق الدورة الـ 27 من معرض "جلفود 2022"، بمشاركة العديد من الوفود الزائرة المشاركة في المعرض، وذلك ضمن جهود الغرفة للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية والمشروبات بالإمارة في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وشارك في لقاء الأعمال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، وأكثر من 200 مشاركاً من مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي من 48 دولة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض المزايا التنافسية التي توفرها دبي في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، والفرص التي تتيحها الإمارة في هذا المجال.