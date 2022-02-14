صفقة حكومية لـ«الياه سات» بقيمة 909.5 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد) قالت شركة الياه للاتصالات الفضائية («الياه سات»): إن ذراعها الحكومي «الياه سات للخدمات الحكومية» (YGS) حصل على أمر تكليف بقيمة 909.5 مليون درهم، وستقوم الشركة بموجب هذا التكليف بتزويد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بخدمات مُدارة محسنة للارتقاء بقدراتها في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتغطي الاتفاقية خدمات التشغيل والصيانة المقدمة سابقاً، وستعمل أيضاً على دعم إدارة التكنولوجيا، بدءاً من يناير 2022 وحتى نهاية عام 2026.

وتقدم «الياه سات» خدمات التشغيل والصيانة منذ عام 2011 لقمريها الصناعيين الأولين، «الياه 1» و«الياه 2»، واللذان يشكلان جزءاً من اتفاقية إضافة سعات فضائية جديدة لمدة 15 عاماً مع حكومة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2021، تم تكليف الياه سات بإجراء دراسة مفصلة للتقيم والتوصية بتصنيع قمرين صناعيين جديدين هما «الياه 4» و«الياه 5»، لإطلاقهما في عام 2026.

ويستند هذا الإنجاز الهام على استراتيجية «الياه سات» لتوسيع نطاق قدراتها في مجال الحلول المُدارة عبر سلسلة القيمة لتقديم المزيد من الخدمات الإستراتيجية للعملاء الرئيسيين على الصعيد الوطني والعالمي. ويشكل أمر التكليف أيضاً إضافة مهمة للإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها للمجموعة، والتي تبلغ قيمتها حالياً نحو 8.4 مليار درهم.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «يؤكد هذا الإعلان على قوة خططنا الاستراتيجيه والتي نسعى من خلالها إلى توسيع نطاق حضورنا عبر سلسلة القيمة مع التأكيد على قدرتنا لتوفير خدمات آمنة ومتكاملة للاتصالات الفضائية، ما يعكس متانة علاقتنا مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي نرتبط معها بشراكة قوية مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. ويعكس هذا التكليف الثقة المتزايده في الخدمات المقدمة من قبل الياه سات، مما يجعلنا نعمل على تكثيف جهودنا المستقبلية. ويعزز أمر التكليف هذا أيضاً الإيرادات المستقبلية لمجموعة الياه سات، عبر توفير رؤية أوضح للآفاق المالية طويلة الأجل للمجموعة».