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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تتراجع في المعاملات الصباحية
بورصة ميلانو
14 فبراير 2022 13:47

لندن (رويترز) - سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في 20 يوما وقادت أسهم قطاعات السفر والبنوك والسيارات الانخفاضات اليوم الاثنين وسط مخاوف المستثمرين من المخاطر السياسية عقب تحذيرات من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في المعاملات الصباحية بنسبة اثنين بالمئة بحلول الساعة 08.08 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 25 يناير. وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وقادت قطاعات السفر والترفيه والقطاع المصرفي وقطاع صناعة السيارات الانخفاضات.
ونزلت أسهم قطاع الطاقة 0.5 بالمئة وكان أقل القطاعات انخفاضا بعد أن ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته في أكثر من سبع سنوات.
وتخلى المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على مخاطر وانتقلوا لملاذات آمنة مثل الذهب والسندات الحكومية بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تختلق ذريعة للهجوم.
ونزل سهم كلاريانت السويسرية 16.5 بالمئة بعد أن أجلت شركة الكيماويات إصدار نتائج أعمالها عن عام 2021 بسبب تحقيق يتعلق بالحسابات.
ونزل سهم كومرتسبنك 7.5 بالمئة بعد أن قال وزير المالية الألماني إن الحكومة لن تبقي على حصتها في البنك في الأجل الطويل.

 

الأسهم الأوروبية
مؤشر ستوكس
روسيا وأوكرانيا
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