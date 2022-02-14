19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في 7 سنوات
أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في7 سنوات
14 فبراير 2022 08:58

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6 في المئة إلى 94.59 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.

 

المصدر: رويترز
النفط
أوكرانيا
أسعار النفط
آخر الأخبار
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
هزاع بن زايد: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند نقلة نوعية نحو المستقبل
الإمارات
هزاع بن زايد: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند نقلة نوعية نحو المستقبل
19 فبراير 2022
عبدالله بن زايد: تحقيق أهدافنا للنمو الاقتصادي المستدام
الإمارات
عبدالله بن زايد: تحقيق أهدافنا للنمو الاقتصادي المستدام
19 فبراير 2022
سوبرامنيام جايشانكار
الإمارات
وزير خارجية الهند: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية
19 فبراير 2022
‎سعود بن صقر خلال اطلاعه على المنظومة التعليمية في جامعات بأبوظبي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة: التعليم الجامعي ركيزة أساسية في نهضة الأمم
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©