أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في 7 سنوات
أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في7 سنوات
14 فبراير 2022 08:58
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6 في المئة إلى 94.59 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.