مستثمرون أتراك: أعمالنا تنمو في بيئة الأعمال المحفزة بالإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد مديرو مشاريع ومستثمرون أتراك أن مشاريعهم في دولة الإمارات العربية تشهد نمواً مطرداً مستفيدة من بيئة الأعمال المحفزة والتعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بأنظمة الإقامة.

وأشاروا إلى أن الإمارات تتميز بكونها مركزاً تجارياً إقليمياً ووجهة سياحية عالمية، فضلاً عن جودة الحياة، والتنوع الكبير في الجنسيات، وهي العوامل التي تشكل مجتمعة بيئة مثالية للابتكار ونمو أعمال الشركات. وأوضحوا أن المدن الإماراتية لاتزال تتصدر عالمياً في مجال الأمن والأمان، مشيرين إلى نجاح جهود الدولة في السيطرة على جائحة كورونا بعدما سجلت واحدة من أعلى مستويات التطعيم في العالم ما يجعل من الإمارات وجهة مستدامة للاستقرار والنمو. وقالوا إن التطور الهائل في العلاقات الإماراتية التركية، وتزايد حركة السياحة والتبادل التجاري بين البلدين، يدفع الشركات التركية لتنفيذ المزيد من التوسعات داخل دولة الإمارات العربية خلال المرحلة المقبلة.

نجيم تيكن

بيئة آمنة

وقال نجيم تيكن مدير سلسلة مطاعم «بوسبيروس» التركية لـ«الاتحاد» إن الشركة اختارت تأسيس أعمالها في الإمارات منذ 10 سنوات نتيجة توافر البيئة المثالية المحفزة على النمو والتطور.

ونوه أن الشركة بدأت بتأسيس سلسلة من المطاعم في عدد من مراكز التسوق الشهيرة في الإمارات ثم توسعت تدريجياً نتيجة أجواء الأمن والأمان في الإمارات والانتعاش في حركة السياحة لتصل حالياً إلى 14 فرعاً.

وأضاف تيكن: إن الإمارات تتميز بكونها مركزاً تجارياً إقليمياً ووجهة سياحية عالمية، فضلاً عن جودة الحياة، والتنوع الكبير في الجنسيات، وهي العوامل التي تشكل مجتمعة بيئة مثالية للابتكار ونمو أعمال الشركات.

وأشار إلى أن الإمارات استطاعت التغلب على التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا لتصبح الوجهة المثالية للعيش والاستثمار حتى في ظل الجائحة العالمية.

وقامت الإمارات مؤخراً بإقرار مزيد من المحفزات الاستثمارية وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإحداث تطورات شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة لأنشطة الأعمال والمشاريع الريادية والمواهب والابتكارات.

يوسف بال

توسعات

من جانبه، قال يوسف بال مدير سلسلة مطاعم السلطان التركية، إن الإمارات تعد وجهة عالمية للاستثمارات لافتاً إلى أن شركته التي تتبعها 5 فروع في الوقت الراهن لديها خطة مستقبلية لافتتاح 25 فرعاً خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف بال أن الفروع الجديدة تتوزع على جميع إمارات الدولة حيث سيتم افتتاح الفرع المقبل في منطقة مارينا بأبوظبي بحلول شهر رمضان المقبل فيما يتم فتح فرع آخر في العين قبل نهاية العام.

ونوه بأن سهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال في الإمارات وتوافر البنية التحتية عالمية المستوى فضلاً عن التعديلات الجديدة في أنظمة التأشيرات والإقامة من بين أهم عناصر الجذب في الإمارات.

وأشار إلى أن التطور الهائل في العلاقات الإماراتية التركية وتزايد حركة السياحة والتبادل التجاري بين البلدين يدفع الشركات التركية لتنفيذ المزيد من التوسعات داخل دولة الإمارات العربية خلال المرحلة المقبلة

وتتطور علاقات البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، ويعكس هذا التطور حرص قيادة البلدين على تطوير العمل المشترك والتطلع إلى خلق مزيد من فرص التعاون الثنائي، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

واتفق البلدان مؤخراً على العديد من مسارات التعاون التي يأتي من بينها جذب الشركات التركية واستقطاب المواهب إلى أسواق الإمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مع تشجيع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين في الأنشطة الاستثمارية.

مورات موتلي

جودة الحياة

بدوره، قال مورات موتلي مستثمر عقاري ومدير بإحدى شركات الأغذية العالمية، إنه استفاد من التطورات الاقتصادية الهائلة في الإمارات وقدرة الدولة على توفير بيئة مثالية للأعمال وجذب المواهب من مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أنه أمضى في الإمارات أكثر من 14 عاماً لمس خلالها جودة الحياة والأمن والاستقرار فضلاً عن تطور البنية التحتية، والتنوع الكبير في الثقافات والأعراق.

من جانبه، قال أحمد أوتن رائد أعمال تركي، إن الإمارات تعد أفضل سوق لريادة الأعمال وتأسيس الأعمال في العالم لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وتشريعات محفزة على الابتكار.

وأوضح أن مشروعاته في الدولة حققت توسعات جيدة في وقت كان يمر فيه العالم بتحديات كبيرة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، وتركز استثمارات الشركات التركية في الدولة على قطاعات البناء والتشييد والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي تركيا في المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالمياً ويعد الذهب والحلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين على مدى السنوات العشر الماضية.