10 خدمات مصرفية تفيدك عند السفر

حسام عبدالنبي (دبي)

ينظر الكثير من أفراد المجتمع إلى البنوك، باعتبارها جهة إقراض أو إيداع للأموال فقط، وربما يتعامل غالبية الأفراد مع بنوك منذ سنوات طويلة من دون أن يدركوا أن تلك البنوك توفر لهم خدمات تمثل قيمة مضافة وتحقق منافع مالية إذا أحسنوا الاستفادة منها. ومؤخراً، بدأت العديد من الدول فتح اقتصاداتها، وبدأت حركة السفر العالمية في العودة إلى النشاط مجدداً؛ ولذلك ترصد صحيفة «الاتحاد» عبر التقرير التالي أبرز 10 خدمات ومزايا مفيدة توفرها البنوك المحلية (قبل وأثناء السفر)، وبحيث يتمكن عملاء البنوك من جني مكاسب من عملية السفر.

تأمين السفر

تبدأ الخدمات التي توفرها البنوك للعملاء من مرحلة ما قبل السفر وأولاها برامج التأمين الشامل التي تمكن المسافر من حماية المنزل ومحتوياته من الحرائق، والسرقة، والكوارث الطبيعية والخسائر أو الأضرار المفاجئة. أما عن المزايا الفعلية أثناء السفر، فإنها تتضمن تغطية «حتى» مليون دولار أميركي للنفقات الطبية الطارئة، وتقديم استشارات السفر عن طريق خدمة المساعدة الهاتفية مجاناً، مع توفير المساعدة على مدار الساعة في الحالات الطبية، وأثناء السفر، والإخلاء الطارئ، وتغطية تأمينية لفقدان الأمتعة الشخصية حتى 6 آلاف دولار أميركي وغير ذلك الكثير. ويمكن للعميل اختيار بوليصة التأمين لرحلة واحدة بحيث توفر له تغطية لتلك الرحلة المحددة فقط، ولغاية 62 يوماً بحد أقصى. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الكثير من البطاقات الائتمانية التي تطرحها البنوك العاملة في الدولة توفر تأميناً تلقائياً شاملاً على السفر ولرحلات متعددة تتيح تغطية تأمينية تصل حتى 500 ألف دولار أميركي على حوادث ومتاعب السفر لجميع الرحلات وخلال مدة تصل إلى 90 يوماً.

تحويلات برقية من الحساب

ربما يحتاج الأبناء إلى تحويلات مالية أثناء سفرهم للخارج سواء للسياحة أو الدراسة، ولذلك توفر بنوك محلية لعملائها ميزة تحويل الأموال «البرقية» بكل سهولة من حساباتهم المصرفية داخل دولة الإمارات إلى أي مكان في العالم. ومن خلال تلك الخدمة يمكن استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك لإرسال مبالغ تصل إلى 250 ألف درهم يومياً إلى أي مكان في العالم سواء كان العميل مسترخياً في المنزل، أو في المكتب أو حتى على الطريق. ويتم تمرير طلب تحويل الأموال إلى الحسابات في الخارج في نفس اليوم للتحويلات المجراة قبل الساعة الثانية ظهراً من الاثنين إلى السبت وفقاً لتوافر الأموال ودقة البيانات، أما الطلبات الواردة بعد الساعة الثانية ظهراً والتي يتم استقبالها يوم الأحد وفي الإجازات الرسمية، فسيتم تمرير الطلب في يوم العمل التالي حسب توافر الأموال ودقة البيانات. ويمكن للعملاء الاستفادة من خدمة أوامر التحويل المستمر من الحساب إلى أي مكان في العالم بأكثر من 30 عملة دولية مثل الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري والدولار السنغافوري، والدولار الكندي، والين الياباني.

عروض

تعاونت بنوك محلية مع مواقع وشركات دولية من أجل أن يظفر عملاء البنوك من حملة بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية بالعديد من العروض التي تضيف على رحلتهم المزيد من المتعة والسعادة متضمنة خصم 40 % عند حجز رحلات الطيران، بحد أقصى 200 درهم، وخصماً خاصاً على حزم السفر والإقامة بالفنادق بنسبة تراوح بين 10 % إلى 20 %

دخول مجاني إلى صالة اللونج

تتبارى البنوك في منح عملائها ميزة الدخول (المجاني غير المحدود) إلى صالات اللونج في أكبر عدد من المطارات في العالم بغض النظر عن شركة الطيران أو درجة السفر، حتى أن العدد وصل إلى إمكانية الدخول الفوري إلى أكثر من 1000 صالة لونج في المطارات حول العالم لحملة نوعية معينة من بطاقات الخصم، وذلك بمجرد إبراز البطاقة لموظف الاستقبال في صالة اللونج، ولكن يجب الانتباه إلى أنه سيتم فرض رسوم على الضيوف الإضافيين بقيمة محددة لكل ضيف في كل زيارة وسيقيّد هذا الرسم على البطاقة.

تقسيط

توفر البنوك ميزة أخرى وهي حجز تذاكر الطيران والإقامة الفندقية حول العالم وسداد القيمة من خلال خطط التقسيط (خطط الدفع الميسرة) من دون فوائد لمدة 6 أشهر.

حساب سفر مركزي

تمكن بنوك عاملة في الدولة، الشركات المحلية من إدارة نفقات السفر الخاصة بها بفاعلية وراحة أكبر من خلال حساب السفر المركزي (CTA)، وهو حساب بطاقة ذات دفعات مركزية، يتواجد مع شركة إدارة السفر المحدّدة من قبل الشركة المحلية، ويتمّ دفع نفقات جميع الرحلات التي تمّ حجزها من خلالهم عبر هذا الحساب. ويقدّم حساب السفر المركزي تحكّماً أكبر بميزانية السفر في الشركة من خلال تقارير عالمية متكاملة عبر الإنترنت، كما يتيح للشركة تحليل نفقات السفر بشكل أكثر فعالية، الأمر الذي يساعد على اتّخاذ قرارات صائبة.

توصيل إلى المطار

يمكن للشخص المسافر الاستفادة من خدمة رحلات التوصيل من وإلى المطار عبر نوعيات معينة من البطاقات الائتمانية توفر ما يصل إلى 4 رحلات توصيل من وإلى المطار في السنة التقويمية في داخل الإمارات، مع الانتباه إلى ضرورة القيام بجميع عمليات الحجز قبل 48 ساعة من تاريخ السفر الفعلي، وأن هذه الميزة تتوفر فقط في حالة تمّ دفع قيمة تذاكر السفر باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان الصادرة عن البنك، كما أن رحلات التوصيل بين إمارة وأخرى غير مطبقة، حيث إن رحلات التوصيل صالحة فقط داخل حدود المدينة، وتعتبر أي رحلة توصيل بأحد الاتجاهين من أو إلى المطار كرحلة توصيل واحدة.

الاستغناء عن الكاش

قد يفضل البعض عدم حمل مبالغ نقدية بعملات أجنبية مختلفة أثناء السفر، ولمثل هؤلاء توفر البنوك بطاقة مسبقة الدفع متوفرة ب 15 عملة مختلفة، تمكن المسافر من الانطلاق في رحلته مع البطاقة التي ستمكنه من استخدام العملة الصحيحة أينما كان في العالم. وتتميز تلك البطاقات بكونها مقبولة في أكثر من 1.2 مليون جهاز صراف آلي حول العالم، إلى جانب إمكانية تعبئة البطاقة بجميع العملات المتوفرة وقت التعبئة، وأيضاً معرفة الرصيد المتبقي بعد كل استخدام للبطاقة لمتابعة النفقات أثناء السفر بدقة. وعادة ما يفضل المسافرون إلى الخارج اقتناء تلك النوعية من البطاقات من أجل الاستفادة من ميزة سعر الصرف الثابت الذي يوفر راحة البال من تقلّب أسعار العملات، والاستفادة من السيولة النقدية في الحالات الطارئة، فضلاً عن إمكانية إدارة البطاقة من أي مكان من خلال الخدمات المصرفية عبر «الإنترنت» وعبر تطبيق الهاتف المتحرك، وإعادة تعبئتها بالأموال من خلال فروع البنك، أو من خلال أجهزة الإيداع النقدي، ومن خلال الخدمات المصرفية عبر «الإنترنت» وعبر تطبيق الهاتف المتحرك.

استقبال التحويلات

عادة ما يحتاج الأفراد إلى تدبير سيولة إضافية أثناء السفر لتلبية متطلبات طارئة أو رغبة في التسوق، وهناك عدد من الطرق التي يمكن تدبير السيولة بها أثناء السفر، ويمكن للعملاء المسافرين أيضاً استقبال التحويلات المالية في الخارج عبر خدمة التحويل المباشر المتوفرة على مدار الساعة، والتي تتيح تحويل الأموال باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك في 60 ثانية مجاناً. وعلى سبيل المثال فإن خدمة التحويل المباشر إلى المملكة المتحدة توفر مزايا التحويلات المجانية لأي حساب مصرفي في المملكة المتحدة، وتتم عملية التحويل خلال 60 ثانية إلى الحسابات في بنك Lloyds بالجنية البريطاني، والتحويل خلال 60 دقيقة إلى أي بنك آخر في المملكة المتحدة وبأسعار صرف تنافسية. وتتم عملية التحويل في نفس اليوم للعمليات المنفذة بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة بعد الظهر (بتوقيت الإمارات) في حين تتم العملية في يوم العمل التالي للتحويلات المنفّذة بعد الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الإمارات. وتتم عملية الإيداع أو تقييد التحويل في حسابات في المملكة المتحدة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر، من أيام الاثنين إلى الجمعة. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الذي يمكن للعملاء تحويله عبر خدمة «دايريكت ريمت» هو ما يعادل 100 درهم بالعملة المحلية للبلد المحوّل إليها.

تدبير العملات الأجنبية

يحتاج الكثيرون إلى تدبير المبالغ النقدية بالعملات الأجنبية المختلفة لتلبية نفقاتهم خلال السفر، وعادة يقومون بشراء تلك العملات قبل السفر بفترة عبر التوجه إلى شركات الصرافة أو فروع البنوك والانتظار لحين الحصول على المبلغ، ولكن البنوك قررت توفير خدمة جديدة تجعل بمقدور العميل حجز العملات الأجنبية من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف ثم توصيل العملات إلى الفرع المناسب للعميل «بما في ذلك فرع البنك في المطار» من أجل تقليل مخاطرة حمل العملات والنقد، وكذلك تجنب وقت الانتظار في الفروع، وتوفير مكان واحد لتلبية جميع الاحتياجات المصرفية مثل الإيداع، السحب النقدي، البيع أو شراء العملة.