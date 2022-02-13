"الاقتصاد": نمو متواصل للعلاقات الإماراتية الإيطالية
من اللقاء الثنائي الذي عقده معالي وزير الاقتصاد
13 فبراير 2022 20:36
قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: إن العلاقات الإماراتية الإيطالية تاريخية، وتشهد نموا متواصلا، مدعومة بالحرص المتبادل ورغبة حقيقية في مواصلة تطوير آفاق التعاون في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك بالاستفادة من المقومات والإمكانيات التي يتمتع بها البلدين الصديقين.
وتابع معاليه أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل العديد من القطاعات الحيوية والتي تُشكل رهانا حقيقيا لبناء اقتصاد المستقبل، حيث تشمل أجندة التعاون الثنائي قطاعات مهمة مثل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والاقتصاد الدائري، وذلك إلى جانب التعاون التجاري والاستثماري في قطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والتعليم.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معالي وزير الاقتصاد مع معالي لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا، وذلك بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، بحضور سعادة عمر الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من الدولة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآفاق التعاون الثنائي القائم بين البلدين وسبل تنميته خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ظل الفرص التي تطرحها خطط التعافي الاقتصادي بالبلدين والتحولات التي تشهدها الأجندات التنموية سواء على صعيد الإقليمي أو الدولي.
ويأتي الاجتماع ضمن أجندة الزيارة الرسمية لوفد اقتصادي من الدولة برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري إلى إيطاليا، بهدف التباحث حول سبل تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من التعاون تخدم الأجندات التنموية للبلدين.
كما زار وفد الدولة برئاسة معالي عبد الله بن طوق اجتماعات، مجلس الأبحاث الوطني الإيطالي، وكان في استقبال الوفد ماريا كيارا كاروزا، رئيس المجلس، واستعرض الجانبان أطر الشراكة القائمة، وسبل تطويرها في مجالات ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار وسبل تمكين وتطوير الشركات الناشئة.
وكانت وزارة الاقتصاد وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس الأبحاث الوطني الإيطالي في عام 2013، لتأسيس شراكة طويلة الأمد، للتعاون وتطوير شراكات فيما بين المؤسسات المعنية بريادة الأعمال وحاضنات الابتكار ومراكز البحث والتطوير من البلدين. واتفق الجانبان على وضع آلية عمل مشتركة لضمان استمرار التعاون القائم وتطويره بالتركيز على القطاعات التي تحتل اولوية على الأجندة التنموية للبلدين في مجالات التحول الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد.
وإلى جانب ذلك، زار وفد الدولة، مجموعة ماير تكنيمونت (Maire Tecnimont)، وهي مجموعة إيطالية صناعية رائدة في قطاع تحويل الموارد الطبيعية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والإنشاءات في قطاع النفط والغاز وفي الطاقة المتجددة، وذلك من خلال 50 شركة حول العالم. واجتمع معاليه خلال الزيارة مع الدكتور فابريزيو دي أماتو رئيس المجموعة.
وتناول الجانبان فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، واستعرض معاليه جهود الدولة في تبني حزمة من السياسات المتكاملة لترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة للمجلس وتحديد 4 محاور رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية والنقل والأغذية.
وفي السياق نفسه، زار وفد الدولة مقر مركز Enel X التجريبي، وهو أحد المراكز التابعة لشركة Enel X الإيطالية العالمية المتخصصة في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ويعمل المركز التجريبي على تطوير حلول بسيطة وفعالة للطاقة المستدامة.