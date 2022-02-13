«طيران الجزيرة» تتحول للربحية

عادت «طيران الجزيرة» إلى الربحية في عام 2021 على الرغم من استمرار تأثّر قطاع السفر العالمي بالقيود التي فرضتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وسجلت صافي أرباح بلغت 7.1 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 126.8% عن العام السابق. ودعم هذه الأرباح ارتفاع عدد المسافرين خلال العام بنسبة 48.2% ليبلغ مليون (1.0) مسافر، وكذلك الزيادة في معدّل الحمولة بنسبة 3.9% ليبلغ 66.8%، والزيادة في متوسط العائد على المقعد بنسبة 28.6% ليبلغ 73.9 دينار كويتي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 94.3% إلى 80.4 مليون دينار كويتي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 10.8 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها 152.2%. وقال رئيس مجلس إدارة «طيران الجزيرة»، مروان بودي: «يعكس أداء (طيران الجزيرة) في عام 2021 مرونة وفعالية نموذج عملها الذي أثبت من جديد نجاحه في حماية حقوق العملاء والموظفين والمساهمين على حدٍ سواء. فعلى مستوى الأداء المالي، اتخذت الشركة إجراءات محورية مكّنتها من تقليص التكاليف والحد من الضغوطات على وضعها المالي وضمان استمرارية الأعمال، بينما ركزت على الصعيد التشغيلي على خدمة وجهات جديدة تلبي الطلب على وجهات تُعد آمنة من تفشي فيروس (كوفيد-19)، بالإضافة إلى إعادة توجيه خطوطها لخدمة الطلب العالي والذي لا يتم خدمته بما فيه الكفاية على رحلات الترانزيت التي تربط وجهات الشرق الأوسط وبأخرى في آسيا وأوروبا».