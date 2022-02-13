«كهرباء دبي»: تمديد 394 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية

دبي(الاتحاد)

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تمديد 394 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال العام 2021، في مناطق مختلفة في دبي، ليصل بذلك إجمالي طول هذا النوع من القنوات التي قامت الهيئة بتمديدها منذ العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي إلى 3275 كيلومتراً.

وتسهم القنوات الخارجية في حماية وتوجيه كابلات الألياف البصرية المستخدمة في الاتصالات ونقل البيانات والعمليات عن بعد، مما يعزز بنية الهيئة التحتية الخاصة بشبكة الألياف البصرية وشبكتها الذكية، ويدعم تسريع التحول الرقمي في الهيئة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع شبكة الألياف البصرية الخاصة بها والتي تتسم بالأمان والموثوقية والسرعة الفائقة، والمساهمة في تعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية. ويعتبر تطوير الألياف البصرية في البنية التحتية للهيئة جزءاً من مشروع (إنفرا X)، إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن «ديوا الرقمية»، ذراع الهيئة الرقمي، بما يتيح تطبيق خدمة الرصد المرئي (VSaaS)، ومنصة الواجهة الافتراضية للمستخدم (Virtual Desktop Interface) والمتوفرة عبر المنصة الرقمية لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع أيضاً لـ «ديوا الرقمية».