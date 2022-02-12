«دي بي ورلد» الأولى أوسطياً والخامسة عالمياً

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت شركة «دي بي ورلد» شركات تشغيل الموانئ في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كما حلت في المرتبة الخامسة عالمياً على هذا الصعيد، بحسب القائمة السنوية لمؤسسة «درويري» الدولية المتخصصة في أبحاث واستشارات القطاع الملاحي. وبلغت الحصة العالمية للشركة الإماراتية في قطاع الموانئ 8.8 %، ونحو

5.6 % في قطاع مناولة الحاويات بعد مناولة 69.5 مليون حاوية خلال عام 2020، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية للمحطات التابعة 92.2 مليون حاوية نمطية.

وتركز الشركة على البضائع من الوجهة الأصلية والمقصد بشكل أساسي، وتتمركز عملياتها في الأسواق الناشئة، كما توجد بشكل قوي في أوروبا وأستراليا، وتُعد مشغل الموانئ الوحيد الذي لديه أنشطة في جميع مناطق العالم.

ووفق التقرير، جاءت شركة «كوسكو» للشحن في الترتيب الأول عالمياً بعد مناولة 104.4 مليون حاوية، ووصول الطاقة الاستيعابية إلى 131.9 مليون حاوية، فيما حلت شركة «PSA» الدولية في الترتيب الثاني بمناولة 86.6 مليون حاوية، وطاقة استيعابية 117.3 مليون حاوية.

وجاءت محطات «APM» في الترتيب الثالث بمناولة 83.7 مليون حاوية ومناولة 110.1 مليون حاوية، بينما حلت موانئ «هاتشينسون» رابعاً بمناولة 80.6 مليون حاوية، وطاقة استيعابية 112.8 مليون حاوية.

قيد التطوير

وتطور شركة «دي بي ورلد» مجموعة من الموانئ الرئيسية، وتأتي في مقدمتها ميناي «فريزر سوري» في كندا، وهي محطة متعددة الأغراض تتعامل مع الحاويات، وتصل سعتها إلى 650 ألف حاوية نمطية، ومنح الاستحواذ على هذه المحطة «دي بي ورلد» القدرة على زيادة تنويع مزيج البضائع مع التركيز على غير الحاويات.

وتُعد محطة «TIS» في أوكرانيا من المشاريع الرئيسية لشركة «دي بي ورلد»، بعد أن استحوذت على حصة 51% وهو عبارة عن محطة مياه عميقة متعددة الأغراض تقع في مكان مثالي لخدمة السوق المحلية القوية في بيلاروسيا وأوروبا الشرقية.

وتم افتتاح «Posorja» في الإكوادور بسعة 750 ألف حاوية نمطية، وتعد المحطة الوحيدة في المياه العميقة في سوق الحاويات سريع النمو في الإكوادور.

وبالنسبة إلى محطة «جريسيك - جاوة» في إندونيسيا وقعت موانئ دبي العالمية اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة «Maspion Group» الإندونيسية الرائدة لبدء بناء ميناء حاويات دولي ومجمع لوجستي صناعي في غريسيك، ومن المتوقع بدء العمليات التجارية بالمحطة في عام 2023.

وبالنسبة لميناء «نديان» في السنغال ستقوم «دي بي ورلد -داكار» الشركة المشتركة المحلية بين موانئ دبي العالمية وPAD، بتطوير وتشغيل محطة الحاويات 300 هكتار، كما سيقوم المشروع المشترك بتمويل وتصميم وتطوير البنية التحتية البرية والبحرية لميناء على مساحة 600 هكتار.

وستستثمر موانئ دبي العالمية 190 مليون دولار على مدى 20 عاماً في ميناء «لاوندا» في أنجولا مع خطط لجعل العمليات تتماشى مع المعايير العالمية وتحسين الكفاءة، كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في زيادة الإنتاجية السنوية للمحطة إلى ما يقرب من 700 ألف حاوية نمطية في السنة.

المناطق الحرة

وتستهدف الشركة بناء وتطوير مناطق حرة في أماكن استراتيجية في العالم لتوفير بيئة أعمال مثالية تساعد على انطلاقه الأعمال، ولدى الشركة 12 منطقة حرة على مساحة 8041 هكتاراً في 9 دول، منها 11 منطقة متصلة بالبحر، و4 مناطق بالقطار، كما يتم تطوير 877 هكتاراً ليصل المجموع إلى 8918 هكتاراً.

ويمثل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة نقطة واحدة لانطلاق الأعمال، حيث تضم المنطقة الحرة أكثر من 8000 عميل من 140 دولة وتوفر نحو 130 ألف وظيفة، وبلغت قيمة التجارة 104.2 مليون دولار خلال عام 2020.

وتُعد مركزاً رئيسياً للتجارة تمتد على مساحة 57 كيلومتراً، تعد من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة وترتبط بميناء جبل علي وقطار الاتحاد، وتضم 350 شركة لوجستية 14 منها ضمن أكبر 20 في العالم تتخذ من «جافزا» مقراً إقليمياً لها.

وتطور «دي بي ورلد» مجموعة من المناطق الحرة والاقتصادية حول أنحاء العالم مثل بوابة كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية، ومنطقة بربرة الاقتصادية الخاصة في أرض الصومال، ومنطقة التجارة الحرة في مومباي (الهند)، وبوابة «Posorja» في الإكوادور، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة في تشيناي (الهند).

توسعات عالمية

وتمتلك «دي بي ورلد» أكثر من 190 وحدة أعمال في 68 دولة في 6 قارات، وتستحوذ الأسواق الواعدة على 6.4% من عمليات الشركة، مقابل 5.2% في الأسواق المتقدمة 5.2%، و8% في الصين 8%، بينما تستحوذ الهند على 9.5% من عمليات الشركة.

وتساهم الحاويات بنحو 55% مساهمة الحاويات في إيرادات الشركة، كما أن 75% من إيراداتها تأتي من الأسواق الناشئة والواعدة. ويحتل جبل علي الترتيب رقم 11 عالمياً من خلال مناولة 19.3 مليون حاوية، ويوجد به 180 خطاً ملاحياً و80 خدمة أسبوعية. ويرتبط الميناء بشبكة قطارات مع دول مجلس التعاون بحلول 2024، كما يتم ربطه بشبكة قطار الاتحاد في الإمارات التي تمتد على طول 1200 كيلو متر. ويحتل الميناء موقعاً استراتيجياً يربط بين آسيا وأوربا بوابة التجارة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط للوصول إلى نحو ملياري نسمة.

ويستفيد الميناء من موقع دبي كمركز تجاري لمنطقة الخليج ومكانتها كمدينة عالمية تضم أكثر من 200 جنسية تتميز بجودة الحياة ورقي الخدمات الصحية والتعليمية.

«دي بي ورلد».. منظور إيجابي لقطاع الشحن البحري

أكدت شركة «دي بي ورلد» أن معاهدة السلام مع إسرائيل ومعرض «إكسبو 2020» والحوافز الحكومية ستكون لها آثار إيجابية على القطاع الملاحي خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة في تقريرها للمستثمرين: إن توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية بتاريخ 15 سبتمبر 2020، يفتح المجال أمام الاستفادة من الأعمال التجارية الإسرائيلية في قطاعات الطاقة، والتمويل، والاستثمار، والمياه، والطيران، والاتصالات، وزيادة الاستثمارات بعد الاتفاق المبدئي لتجنب الازدواج الضريبي كما تفتح المجال أمام إمكانية التجارة الثلاثية.

وأشارت إلى استضافة الإمارات لأول معرض «إكسبو» منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب منطقة آسيا، لافتة إلى استثمار أكثر من 10.9 مليار دولار في البنى التحتية للمعرض، كما تسهم الفعالية في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بواقع 6.2 مليار دولار خلال المعرض و16.9 مليار دولار في السنوات العشر القادمة.

ونوهت بأن إطلاق دبي مبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي الذي يعد أول برنامج ولاء عالمي للشحن، يسهم في زيادة الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة.

ونوهت بأن الهدف من إطلاق مبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي هو زيادة تجارة دبي غير النفطية إلى تريليوني درهم بحلول عام 2027 مع مساهمة بنسبة 25% من تلك التجارة.