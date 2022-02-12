الأجانب يضخون 860 مليون درهم في الأسهم الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخ المستثمرون الأجانب استثمارات جديدة في الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين بقيمة تتجاوز 860 مليون درهم صافي شراء، خلال الأسبوع الماضي، ما يعتبر مؤشراً على جاذبية أسواق الإمارات للاستثمار الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بأداء الاقتصاد الوطني، وتوقعاتهم الإيجابية المتفائلة لمستويات نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري.

كما استقطبت أسواق المال المحلية سيولة مرتفعة للتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها، التي أظهرت حتى الآن ارتفاعاً كبيراً في مستويات الإيرادات والأرباح الصافية والنمو في حجم أعمالها.

وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أسبوعاً حافلاً بالنشاط، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 3.04% خلال الأسبوع ليلامس حاجز الـ 9000 نقطة، وأغلق عند مستوى 8999 نقطة بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضية، مقارنة مع 8733 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق، محققاً ارتفاعاً بنحو 266 نقطة.

واستطاع سوق العاصمة أبوظبي، أن يقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله المؤشر العام للسوق بتاريخ 8 ديسمبر 2021 عند مستوى 9077 نقطة.

وحققت الشركات المدرجة مكاسب سوقية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 65 مليار درهم، لترتفع القيمة السوقية لها إلى 1.706 تريليون درهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وجاءت المكاسب، بدعم من استثمارات أجنبية جديدة استقطبها السوق، حيث بلغت قيمة صافي مشتريات الأجانب 778 مليون درهم، دخلت السوق خلال الأسبوع واستهدفت مجموعة من القطاعات الأساسية، دفعتها للارتفاع، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقارب 15% من إجمالي قيمة التداول.

ووفقاً لبيانات السوق، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 5.07%، وارتفع قطاع الاتصالات 1.04%، كما ارتفع مؤشر قطاع العقار 1.31%، والخدمات 1.61%.

وسجلت السيولة التي دخلت السوق مستويات مرتفعة بلغت قيمتها 7.7 مليار درهم تقريباً، وتم إبرام 44061 صفقة خلال الجلسات الخمس، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.347 مليار سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 35 شركة مقابل تراجع أسعار السوق لـ 16 شركة، فيما استقرت أسعار 35 شركة دون تغيير.

وحظي السوق بدعم من إدراج شركة أبوظبي للموانئ التي استقطبت تداولات تجاوزت قيمتها 407 ملايين درهم، خلال الأسبوع، وأغلق سهم الشركة على سعر 3.41 درهم للسهم.

ونتيجة إدراج شركة أبوظبي للموانئ، ارتفع عدد الأسهم الإجمالي المدرجة في سوق أبوظبي إلى 287.16 مليار سهم الأسبوع الماضي، مقارنة مع 282.07 مليار سهم الأسبوع الأسبق.

وتركزت التداولات في سوق أبوظبي على عدد من الأسهم القيادية، في مقدمتها جاء سهم الشركة العالمية القابضة التي قفزت قيمتها لسوقية إلى 305.1 مليار درهم، بعد أن ارتفع سعر سهمها بنحو 8.9% خلال الأسبوع ليحلق إلى مستوى 167.5 درهم.، واستحوذت الشركة على أكثر من 1.51 مليار درهم من التداولات في السوق.

تلاها بنك أبوظبي الأول بقيمة تداولات بلغت 1.495 مليار درهم، وأغلق سهم البنك مرتفعاً 3.81% عند سعر الإغلاق البالغ 20.70 درهم للسهم، وتجاوزت القيمة السوقية للبنك 226 مليار درهم.

وحظيت الدار العقارية أيضاً بقيمة تداول مرتفعة بلغت 1.327 مليار درهم، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 4.17 درهم، مرتفعاً 1.21%، وبلغت القيمة السوقية للشركة 32.8 مليار درهم تقريباً.

كما بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة نحو 588 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على مستوى 27.10 درهم، دون تغيير مقارنة مع سعر الإغلاق الأسبوع الأسبق، واستقرت القيمة السوقية للشركة عند مستوى 271 مليار درهم.

وأما أسهم مجموعة اتصالات فقد استقطبت تداولات بقيمة 322 مليون درهم وأغلق سهم الشركة عند مستوى 33.100 درهم، بارتفاع نسبته 1.1.% وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 288 مليار درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي أيضاً شهدت التداولات تفاؤلاً خيم على المستثمرين، وعززت الشركات جاذبيتها للمستثمرين الأجانب الذين سجلت تداولاتهم حضوراً إيجابياً، أسفرت عن محصلة شراء بقيمة 88 مليون درهم تقريباً، في أيام التداول الخمسة خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي 1.2 مليار درهم خلال الأسبوع، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 2.3% ليغلق على مستوى 3257.5 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3170.7 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الأسبق.

وكسبت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 7 مليارات درهم جديدة، حيث ارتفعت القيمة لسوقية الإجمالية إلى 415 مليار درهم الأسبوع الماضي، مقارنة مع 408 مليارات درهم في الأسبوع الأسبق.

وأغلق سهم إعمار العقارية عند مستوى 4.9 درهم، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 13.75 درهم، وبنك دبي الإسلامي عند مستوى 5.68 درهم، ودبي للاستثمار 2.24 درهم.