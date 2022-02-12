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الاقتصادي
«جلفود» ينطلق بدبي غداً
«جلفود» ينطلق بدبي غداً
12 فبراير 2022 18:55

دبي (الاتحاد) 

ينطلق معرض جلفود 2022 غدا الأحد ويستمر لمدة خمسة أيام، يجتمع خلالها قادة القطاع في دبي لرسم الملامح المستقبلية لمشهد الأغذية والمشروبات العالمي، وتسليط الضوء على مكانة الإمارة الرائدة في القطاع.
وتستقطب الفعالية العالمية الأولى على أجندة القطاع لهذا العام، والتي تشغل 21 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 4000 شركة ونخبة من المتحدثين والخبراء ورواد الفكر من 120 دولة بجانب عدد من أبرز الطهاة الحائزين جوائز، ومديري الشركات وصناع السياسات الحكومية، بهدف التواصل ووضع الخطط المستقبلية لتغيير القطاع للأفضل.
وتشهد الفعالية الكبرى انطلاق حملة الحد من الهدر الغذائي الأولى من نوعها بهدف إحداث تحرك عالمي بهذا الشأن، كما تركز على الدور المتزايد للتجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية والمشروبات، لتشكل دورة هذا العام نقطة تحول مفصلية في تاريخ القطاع تهدف إلى مواكبة تغير سلوكيات وتوجهات العملاء والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة بخصوص التغير المناخي وتعزيز الالتزام بممارسات الاستدامة ومواكبة الطلب المتنامي على الأغذية الصحية.

دبي
جلفود
مركز دبي التجاري العالمي
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