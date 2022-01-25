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منتجع جديد على جزيرة المرجان برأس الخيمة
منتجع جديد على جزيرة المرجان برأس الخيمة
اليوم 02:25

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شركات «مرجان» و«راك للضيافة القابضة» و«وين ريزورتس» عن تطوير منتجع متكامل متعدد الاستخدامات بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات على جزيرة المرجان الاصطناعية في رأس الخيمة.
  ويعد هذا المشروع أول منتجع شاطئي تقوم شركة «وين ريزورتس» بتطويره على مستوى العالم. ويشمل نطاق المشروع الحالي تشييد فندق يضم أكثر من 1000 غرفة، ومنطقة راقية للتسوق، ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، ومنتجع صحي «سبا» حصري، وما يزيد عن 10 مطاعم ومقاه، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه، ومنطقة للألعاب الترفيهية، وغيرها من وسائل الراحة والرفاهية وعناصر الجذب الأخرى.

جزيرة المرجان
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