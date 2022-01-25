3 علامات تجارية إماراتية ضمن الأغلى والأقوى عالمياً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت 3 علامات تجارية إماراتية شملت، أدنوك واتصالات وطيران الإمارات، ضمن قائمة جلوبال 500 للعلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة على مستوى العالم خلال العام 2022، الصادرة عن مؤسسة «براند فاينانس» التي توجت علامة «اتصالات» بلقب العلامة الأقوى عالمياً في قطاع الاتصالات بتصنيف AAA، والـ 18 عالمياً بين أقوى العلامات التجارية في جميع القطاعات.

أحمد بن سعيد

وأظهرت بيانات المؤسسة العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية للشركات، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع القيمة الإجمالية للعلامات التجارية الإماراتية الثلاث، في نسخة 2022 إلى أكثر من 102 مليار درهم، مقارنة مع نحو 88 مليار درهم في تقرير العام الماضي.

وصنفت المؤسسة في تقريرها كلاً من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، والمرتبة 15 بين الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في جميع القطاعات المختلفة، فيما حل المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات في المرتبة الـ (79) عالمياً في القائمة، لتتضمن بذلك قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي لأقوى العلامات التجارية في العالم 3 رؤساء شركات من دولة الإمارات.

سلطان الجابر

آبل الأعلى قيمة ووي تشات

العلامة الأقوى

وعالمياً، احتفظت Apple بلقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم بتقييم قياسي بأكثر من 355 مليار دولار أميركي، تليها أمازون وجوجل، فيما حصدت WeChat لقب أقوى علامة تجارية في العالم للعام الثاني على التوالي مع أعلى درجة 93.3 من 100 وتصنيف النخبة AAA+، وحقق الوافد الجديد TikTok لقب العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم، بزيادة 215%.

أدنوك الأسرع نمواً

وبحسب براند فاينانس، حققت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) نمواً مذهلاً في قيمة العلامة التجارية بنسبة 19% لتصل إلى 46.83 مليار درهم، مقارنة مع 10.763 مليار دولار في 2021، وهو النمو الأسرع بين أكبر 10 علامات تجارية للنفط والغاز على مستوى العالم، لتحتفظ أدنوك بمكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي، وثاني أكثر العلامات التجارية قيمة في المنطقة والتاسعة عالمياً بين العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع النفط والغاز، وهي القائمة التي تصدرتها شركة شيل البريطانية ثم أرامكو السعودية وبتروتشاينا الصينية وسينوبك الصينية ووبريتش بتروليوم البريطانية، وتوتال إنيريجي الفرنسية وشيفرون الأميركية، وبتروناس الماليزية.

أدنوك تقفز 18 مركزاً

وبحسب التقرير، تقدمت شركة أدنوك 5 مراتب في تصنيف عام 2022 لتصعد إلى المرتبة 159 عالمياً، فيما قفزت مجموعة اتصالات 18 مركزاً دفعة واحدة لتصعد إلى المرتبة 192، لتتضمن قائمة أكبر 200 علامة تجارية في العالم من ناحية القيمة شركتين من دولة الإمارات، في حين حلت مجموعة طيران الإمارات في المرتبة 461 في قائمة جلوبال 500 للعلامات التجارية.

وأشارت المؤسسة إلى أن أدنوك هي إحدى العلامات التجارية القليلة في القطاع التي شهدت ارتفاعاً في مؤشر قوة العلامة التجارية الخاصة بها بمقدار +2.0 نقطة، كما يتضح من سمعتها الممتازة وثقتها بين المستثمرين والمساهمين الدوليين.

ومن ناحية مؤشر قوة العلامة التجارية، تقدمت أدنوك التي حافظت على تقييمها القوي عند (AA+) إلى المرتبة 218 عالمياً في تصنيف عام 2022 مقارنة مع المرتبة 240 في تصنيف العام الماضية والمرتبة 278 في عام 2020، بعد أن حققت 79.1 نقطة هذا العام من أصل 100 نقطة، مقارنة مع 77.1 نقطة في العام الماضي و76.0 نقطة في عام 2020، بارتفاع نقطتين هذا العام.

اتصالات العلامة الأقوى

ووفقاً لبيانات براند فاينانس، ارتفعت قيمة علامة مجموعة اتصالات بنسبة 18% لتصل إلى 37.06 مليار درهم، مقارنة مع 8.533 مليار دولار في عام 2021.

وصنفت براند فاينانس مجموعة «اتصالات» العلامة التجارية الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الثاني على التوالي، حيث حصلت على 89.2 من 100 مع تصنيف AAA، مشيرة إلى أن إكسبو 2020 دبي شكل منصة مثالية لاتصالات لترسيخ إمكانياتها كعامل تمكين استراتيجي للتحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس: إن اتصالات تمكنت من خلال رؤيتها لقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات في أن تتوج بلقب أقوى علامة تجارية للاتصالات في العالم لعام 2022، فضلاً عن احتفاظها بمكانتها كعلامة تجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثاني على التوالي.

طيران الإمارات

ارتفعت قيمة علامة طيران الإمارات لتصل إلى 18.3 مليار درهم، بنمو قدره 7% عن العام الماضي، لتتصدر قائمة أغلى العلامات التجارية لشركات الطيران في المنطقة وتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من ناحية قيمة العلامة التجارية، بعد كل الناقلات الأميركية الثلاث التي شملت دلتا وأميركان ايرلاينز ويونايتد ايرلاينز، وفي المرتبة 461 عالمياً على قائمة جلوبال 500. لكن في المقابل، حصدت كذلك المرتبة الثانية عالمياً في قوة العلامة التجارية لشركات الطيران بين العلامات التجارية الخمس المصنفة على قائمة جلوبال 500 وذلك بعد شركة ساوث ويست الصينية التي دخلت للمرة الأولى، وحلت الناقلة في المرتبة 188 عالمياً في تصنيف قوة العلامة التجارية، بعد أن سجلت 80.1 نقطة هذا العام وحافظت الناقلة على تصنيفها القوي عند AAA–.

وصنفت براند فاينانس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والمرتبة 34 عالمياً ضمن مؤشر أفضل الرؤساء التنفيذيين للعلامات التجارية المصنفة في قائمة جلوبال 500 للعام 2022.