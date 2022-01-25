«شراع» و«ألف» يطلقان دورة جديدة من «تحدي بوابة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) عن إطلاق دورة جديدة من «تحدي بوابة الشارقة» الذي ينظمه بالتعاون مع مجموعة «ألف» للتطوير العقاري في الشارقة، بهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في قطاعي التجزئة والمأكولات والمشروبات، وتسهيل تواصلها مع المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص في الشارقة والدولة وتمكينها من تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم الصناعات الإبداعية ضمن هذين القطاعين.

وتنظم هذه الدورة بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب، تحت عنوان «تحدي بوابة الشارقة-الممشى» لتعزيز الابتكار في منظومة ريادة الأعمال بالشارقة، وتشجيع الشركات الناشئة في منطقة الخليج على الدخول إلى واحد من الأسواق الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتبلغ القيمة الإجمالية لدعم الفائزين بالجائزة ثلاثة ملايين درهم، منها 500 ألف تدفع بشكل نقدي للفائزين، بينما تسهم شركة ألف ب 5.2 مليون درهم تكلفة تجهيزات الشركات والمحلات ودعم للمرشحين لإعداد مشاريعهم وخططهم وتدريبهم على تقديم العروض، ولعملية المنافسة لمدة عام أو لغاية البدء بمشاريعهم.

وتشترط الجائزة، بالنسبة لقطاع المأكولات والمشروبات، أن يكون المشاركون شركات ناشئة محلية جديدة أو قائمة تقدم فكرة مبتكرة في هذا المجال، على أن يحصل كل فائز من الفائزين الأربعة ضن هذه الفئة على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم.

كما يحصل الفائزون على دعم لاستكمال تجهيزات شركاتهم إلى جانب تسهيلات تتمثل بمساحة إيجارية مجانية لمدة عام من تاريخ بدء التشغيل.

نورة الكعبي

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «في ظل النجاح الذي حققته شراكتنا مع مركز (شراع) لدعم الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات، تلتزم الوزارة بتقديم الدعم للشركات الناشئة المبتكرة العاملة في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية في المنطقة ضمن قطاعي التجزئة والمأكولات والمشروبات، واستكشاف فرص تطوير منظومة ريادة الأعمال وتعزيز استدامتها».

وأضافت الكعبي: «تعتبر تجارة التجزئة من القطاعات المزدهرة والحيوية في دولة الإمارات، كما تعتبر صناعة المأكولات والمشروبات مساهماً رئيساً في اقتصاد الدولة، ولذلك يعتمد (تحدي بوابة الشارقة – الممشى) على تعزيز العلاقة المتبادلة والتكاملية بين قطاعي التجزئة والمأكولات والمشروبات بما يعكس جهود الدولة في تحفيز الابتكار ودعم رواد الأعمال وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة».

نجلاء المدفع

بدورها، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «تهدف الدورة الجديدة من تحدي بوابة الشارقة إلى تمكين الشركات الناشئة المبتكرة من الدخول إلى السوق الخليجية عبر اثنين من القطاعات الأسرع نمواً في المنطقة، حيث تصل القيمة الإجمالية للجائزة مع الدعم والتسهيلات إلى 1.5 مليون درهماً، ما سيساعد رواد الأعمال الشباب في المنطقة على الاستثمار في طاقاتهم وتحقيق رؤاهم الإبداعية على أرض الواقع».

عيسى عطايا

تكامل الاقتصاد

من جهته، أكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، أن قطاع ريادة الأعمال يعد محركاً لزيادة تنوع وتكامل الاقتصاد ورفع تنافسيته، وهو ما دفع بالمجموعة إلى تعزيز تعاونها مع «شراع» بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية المميّزة وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من أجل تأسيس أعمالهم وتوسيعها وتطويرها ضمن مشاريع المجموعة، مع الاستفادة من الميزات التنافسية لإمارة الشارقة في هذا المجال.