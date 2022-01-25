ثقة المستهلك الأميركي تترجع قليلاً في يناير

واشنطن (رويترز) - انخفضت ثقة المستهلك الأميركي قليلا في يناير، مع تخطيط المزيد من المستهلكين لشراء منازل وسيارات وسلع معمرة أخرى حتى مع تراجع تفاؤلهم بشأن نشاط الأعمال وظروف سوق العمل في المستقبل القريب.

وقالت مؤسسة كونفرانس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى قراءة عند 113.8 نقطة هذا الشهر من 115.2 نقطة في ديسمبر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 111.2 نقطة.

مؤشر ثقة المستهلك الأميركي يقفز في يونيو

وقالت لين فرانكو مديرة المؤشرات الاقتصادية في كونفرانس بورد في واشنطن «مؤشر الوضع الحالي تحسن، مما يشير إلى أن الاقتصاد دخل العام الجديد على أقدام صلبة... لكن التوقعات للآفاق النمو في الأجل القصير ضعفت، مما يشير إلى وتيرة معتدلة للنمو على الأرجح أثناء الربع الأول من 2022».

وأشارت فرانكو أيضا إلى زيادة في عدد المستهلكين الذين يخططون لشراء منازل وسيارات وأجهزة رئيسية أخرى على مدار الأشهر الستة القادمة. وقالت إن الانخفاض الطفيف في الثقة يعكس على الأرجح تزايد الإصابات بكوفيد-19.