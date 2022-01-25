خبير في «المركزي الأوروبي» يتوقع تراجع التضخم بنهاية العام

فرانكفورت (د ب أ)- قال فيليب آر لين كبير المحللين الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن البنك سيتحرك لمواجهة التضخم في منطقة اليورو إذا ارتفع بشدة، رغم أنه يعتقد أن الأسعار ستتراجع «بشدة» بنهاية العام الحالي.

وقال لين في مقابلة مع صحيفة «فيرلسو زينيوس» الليتوانية نشرت اليوم الثلاثاء «إذا تلقينا بيانات تقول إن معدل التضخم مرتفع بشدة عن 2% بالطبع سنتحرك (للتعامل مع الموقف)... أول قرار في هذا السيناريو سيكون إنهاء برنامج شراء السندات. وبعد نهاية برنامج شراء السندات سندرس معايير زيادة أسعار الفائدة».

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في منطقة اليورو قدره 2% سنويا لكنه يعتبر أن وصوله إلى مستويات أعلى من ذلك حاليا بصورة مؤقتة أمر مقبول.

مستوى قياسي للتضخم في أوروبا

شهد العام الماضي ارتفاعا حادا في معدل التضخم في كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وفي ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي 5.3%، في حين بلغ المعدل في منطقة اليورو ككل 5%.

ويعتبر ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلاسل التوريد سببا رئيسيا في ارتفاع معدل التضخم بعد تراجع حدة جائحة كورونا.