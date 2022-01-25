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الاقتصادي
خطة أميركية - أوروبية لحماية إمدادات الطاقة
عامل في منشأة للغاز بأوكرانيا
الثلاثاء 25 يناير 18:58

واشنطن (أ ف ب) -أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة والأوروبيين اتّخذوا خطوات لحماية إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال قررت روسيا قطعها، في إطار أي نزاع قد يطرأ، محذّرا موسكو من استخدام الوقود «سلاحا».

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب نقص الإمدادات
وقال «نعمل مع الدول والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات وتجنّب أي صدمات في الأسعار» في إطار «خطة طوارئ» تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال إفريقيا وآسيا.
كما حذّر موسكو من استخدام إمدادات الوقود «سلاحا»، مشيرا إلى أن الأمر لن يمر «من دون عواقب على الاقتصاد الروسي». 

الولايات المتحدة
الاتحاد الأوروبي
الطاقة
روسيا وأوكرانيا
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