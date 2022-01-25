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الاقتصادي
صندوق النقد يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي
مقر صندوق النقد في واشنطن
الثلاثاء 25 يناير 18:37

واشنطن (أ ف ب) -خفّض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، مشيراً إلى تداعيات المتحور أوميكرون الذي أحدثت تباطؤاً في الولايات المتحدة والصين.
وتوقّع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4,4 في المئة هذا العام، أي أقلّ بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي نشرت في أكتوبر، وذلك جرّاء «العراقيل» التي تسبّبت بها آخر موجة كوفيد-19.

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
وأوضح الصندوق أنّ أوميكرون «تهدّد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي»، فيما سيستمر ارتفاع معدلات التضخّم لفترة أطول من المتوقع.

 

 

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الاقتصاد الصيني
كوفيد 19
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