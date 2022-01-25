«الاتحاد للطيران» تلغي رحلتيها إلى إسطنبول

أبوظبي (الاتحاد) قال متحدث باسم الاتحاد للطيران إنه تم إلغاء رحلة الاتحاد للطيران رقم EY097 المتجهة من أبوظبي إلى إسطنبول والرحلة رقم EY096 المتجهة من إسطنبول إلى أبوظبي اليوم، نتيجة لإغلاق مطار إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال في بيان «يجري توفير الإقامة الفندقية للضيوف المتأثرين ومساعدتهم بترتيب إجراءات سفرهم».

وأكد «ينبغي على جميع المسافرين التحقق من إجراءات الدخول وفحوصات مسحة كوفيد-19 المتعلقة بوجهاتهم النهائية».

وأضاف «تحتل سلامة وراحة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن أي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء».

استمرار إغلاق مطار إسطنبول

مدد مطار إسطنبول التركي تعليق الرحلات اليوم الثلاثاء بسبب التساقط الكثيف للثلوج، بينما أصاب الطقس الشتوي حركة المواصلات بالشلل في المدينة التي يقطنها قرابة 16 مليوناً.

وقال مطار إسطنبول على موقعه الإلكتروني: «جرى تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى 1000 بتوقيت جرينتش اليوم 25 يناير بسبب سوء أحوال الطقس».