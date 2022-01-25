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الاقتصادي
مؤشر البورصة الأردنية يرتفع بعد 3 جلسات من التراجع
البورصة الأردنية
الثلاثاء 25 يناير 17:29

عمان (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء بدعم شراء في أسهم قيادية على رأسها البنك العربي في حركة تصحيحية عقب ثلاث جلسات متتالية من التراجع.
وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.55 بالمئة إلى 2187.87 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.9 مليون دينار (8.3 مليون دولار) مقارنة مع 4.5 مليون في الجلسة السابقة.

مؤشر البورصة الأردنية يغلق منخفضاً للجلسة الثالثة
وارتفع سهم مصفاة البترول 0.28 بالمئة إلى 3.62 دينار وسهم البنك الأردني الكويتي 0.69 بالمئة إلى 1.45 دينار.
وزاد سهم البنك الإسلامي الأردني 1.37 بالمئة إلى 3.7 دينار وسهم البنك العربي 1.21 بالمئة إلى خمسة دنانير. 

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