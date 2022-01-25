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الاقتصادي
إطار تنظيمي لاستخدام العملات المشفرة في روسيا
إطار تنظيمي لاستخدام العملات المشفرة في روسيا
الثلاثاء 25 يناير 17:11

موسكو (وكالات)- قال رئيس قسم السياسة المالية بوزارة المالية الروسية، إيفان تشيبسكوف، خلال مؤتمر عن العملات المشفرة في موسكو إنه يجب تنظيم قطاع العملات الرقمية في روسيا، وليس حظرها.
ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، اقترحت وزارة المالية تصوراتها التنظيمية وقدمتها للحكومة. ولكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

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وقال تشيبسكوف: «في روسيا كثير من المتحمسين للعملات المشفرة، ولا نريد أن تغادر هذه التقنيات البلاد... الأمر يتعلق بالتطور التكنولوجي».
ويأتي ذلك بعد أن صرح مصدران مطلعان الأسبوع الماضي بأن جهاز الخدمة السرية الاتحادي الروسي اقنع إيلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي الروسي، بفرض حظر شامل على تداول العملات الرقمية المشفرة في السوق المحلية لمنع استخدامها في تمويل المعارضة السياسية الروسية.
ونقلت بلومبرج عن المصدرين يوم 20 يناير القول إن جهاز الخدمة السرية الاتحادي يضغط من أجل فرض حظر شامل على العملات الرقمية بسبب صعوبة تعقب تعاملاتها وتزايد استخدامها من جانب الروس للتبرع للمؤسسات والتنظيمات غير المرغوب فيها بما في ذلك وسائل الإعلام المصنفة باعتبارها «عملاء أجانب». 

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