115.2 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني» خلال 2021

الفجيرة (الاتحاد) ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الفجيرة الوطني إلى 115.2 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنةً بخسارة قدرها 475.3 مليون درهم في عام 2020، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 124.2٪ وارتفعت صافي الأرباح بنسبة 104.6٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. ونتيجة ارتفاع إيرادات الرسوم وإيرادات الإستثمار والإدارة الفعالة للتكاليف، فقد حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 955.6 مليون درهم في عام 2021، بارتفاع بنسبة 6.8٪ مقارنة بمبلغ 894.6 مليون درهم في عام 2020، مدعوماً بالنمو القوي في الأعمال الرئيسية وتعزيز إدارة الميزانية العمومية في ظل أسعار الفائدة المنخفضة السائدة.
76.2 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني» خلال النصف الأول
وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.4 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4.1٪ عن عام 2020 على الرغم من ظروف التشغيل الصعبة الناجمة من جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID19) على مستوى العالم. حيث أن البنك في المسار الصحيح والذي يتماشى مع الاستراتيجية المتمثلة في التركيز الأساسي على الإستقرار المالي والإستفادة من الخدمات الممكّنة رقمياً. واستقرت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية عند مبلغ 941.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 948.9 مليون درهم في عام 2020.
وارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 18٪، لتصل 344.3 مليون درهم مقارنة بمبلغ 291.7 مليون درهم في عام 2020. وبلغت إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة 114.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 125 مليون درهم في عام 2020. وشهدت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية تقدماً ملحوظاً لتصل إلى 42.3 مليون مقارنة بمبلغ 20 مليون درهم في عام 2020. واستقرت الأرباح غير المحققة من القيمة العادلة من خلال استثمارات الدخل الشامل الآخر عند 44 مليون درهم.
وانخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 1٪ لتصل 486.3 مليون درهم مقارنة بمبلغ 491 مليون درهم في عام 2020، مما يعكس التدابير المعتمدة بما يتماشى مع أوضاع السوق المتغيرة مع التركيز بشكل أساسي على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال التطبيقات الرقمية والإبتكار. تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات بنسبة 33.7٪ مقارنة بنسبة 35.4٪ في عام 2020، مما يعكس التأثير المشترك الناتج عن التوفير في قاعدة التكلفة والنمو في الإيرادات التشغيلية.
وانخفض صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 38.6٪ ليصل 840.4 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 1.4 مليار درهم في عام 2020. وخلال السنة، انخفض مبلغ احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بمقدار 93.8 مليون درهم ليصل 189.7 مليون درهم مقارنة بمبلغ 283.5 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2020. استقرت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) عند 87٪ مقارنة بـنسبة 91.8٪ كما في 31 ديسمبر 2020. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 9.8٪ مقارنة بنسبة 10.1٪ كما في 31 ديسمبر 2020وتحسن التعرض للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 من المرحلة 2 ليصل 6.1٪ حيث كان 12.2٪ كما في ديسمبر 2020.
وباستثناء عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة، كانت ستنخفض نسبة القروض المتعثرة إلى 5.5٪ (31 ديسمبر 2020: 7.3٪). استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 19.1٪ (نسبة الشق الأول 18٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.8٪) مقارنة بنسبة 19.2٪ (نسبة الشق الأول 18.1٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14٪) في نهاية عام 2020، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى لدعم قدرة البنك على التغلب على أي تحديات تنشأ في البيئة التشغيلية سريعة التغير.
ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 3.1٪ لتصل إلى 25.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 24.8 مليار درهم في نهاية عام 2020. استقرت الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند مبلغ 4.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 5.2 مليار درهم بنهاية عام 2020.