«تويوتا» تُعلن المزيد من عمليات تعليق الإنتاج بمصانعها

حدّثت شركة «تويوتا» بيانات كانت أصدرتها أمس، معلنة المزيد من عمليات تعليق الإنتاج، في أيام 27 و28 و31 من يناير الجاري.

ووفقا لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء، فإن عمليات التعليق ستتسبب في خسارة في الإنتاج بنحو 93 ألف مركبة، مقارنة بـ 65 ألف وحدة في اليوم السابق.

وأضافت الشركة أن التوقف سيظل يؤثر على 19 خطا في 11 مصنعا.

«تويوتا»: مزيد من التخفيضات في عمليات الإنتاج باليابان

وأضافت تويوتا أيام إنتاج أخرى في شهر فبراير بسبب الإفراج عن قطع غيار.

تأتي عمليات تعليق الإنتاج بسبب مشكلات تتعلق بالإمدادات كنقص الرقائق، فضلا عن عمليات الإغلاق ذات الصلة بكورونا داخل اليابان وخارجها.