إطلاق «أدنوك مربان» لإصدار سندات الدين في الأسواق العالمية

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم عن تأسيس شركة جديدة تحت أسم «أدنوك مربان آر اس سي المحدودة» (أدنوك مربان) والتي تعد الشركة الرئيسية المُصنفة ائتمانيا والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك.

ومن المتوقع أن تحصل «أدنوك مربان» على تصنيف «AA» من وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، وتصنيف «Aa2» من «موديز لخدمات المستثمرين» وتصنيف «AA» من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» (فيتش)، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لأمارة أبوظبي.

كما تعكس هذه التصنيفات المتميزة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم أداء أدنوك التشغيلي والمالي القوي، والملاءة المالية العالية لأدنوك، بالإضافة للتكلفة المنخفضة لإنتاج «مربان» خام النفط القياسي الذي تستخدمه أدنوك لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية والذي يعد واحداً من أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون عالمياً.

وتعتزم أدنوك المحافظة على التصنيف المستقل «AA» الذي منحته «فيتش» للسندات القابلة للاستبدال التي أصدرتها شركة «أدنوك للتوزيع» (رقم التعريف: XS2348411062) والتي تستحق السداد في 2024، إلا أن الشركة طلبت سحب التصنيف الائتماني على مستوى مجموعة أدنوك الذي منحته «فيتش» لأول مرة في فبراير 2019، وذلك نظراً لتأسيس «أدنوك مربان» والتي تعد الشركة الرئيسية المُصنفة ائتمانيا والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك. وسوف تقوم «أدنوك مربان» بمراقبة الأسواق عن كثب واستكشاف فرص تمويل محتملة.