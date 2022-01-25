استمرار إغلاق مطار إسطنبول.. ما السبب؟

تعطل حركة السفر عبر مطار إسطنبول لليوم الثاني













إسطنبول (رويترز) - مدد مطار إسطنبول التركي تعليق الرحلات اليوم الثلاثاء بسبب التساقط الكثيف للثلوج، بينما أصاب الطقس الشتوي حركة المواصلات بالشلل في المدينة التي يقطنها قرابة 16 مليونا.

وقال مطار إسطنبول على موقعه الإلكتروني «جرى تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى 1000 بتوقيت جرينتش اليوم 25 يناير بسبب سوء أحوال الطقس».

الثلوج الكثيفة تعرقل حركة الطيران بمطار إسطنبول

ومنحت السلطات التركية إجازة اليوم الثلاثاء للعاملين في جميع المؤسسات العامة لتقليص الحركة على الطرق.

وقال حاكم إسطنبول علي يرلي قايا على تويتر إنه لن يُسمح للسيارات الخاصة بالسير قبل العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش، بينما تواصل فرق الطوارئ تطهير الطرق.

وأظهرت لقطة مصورة نشرها الحاكم شاحنات وسيارات محاصرة وسط الجليد.

كانت الخطوط الجوية التركية، الناقل الرسمي في البلاد، قد قالت أمس الاثنين إنها ألغت جميع الرحلات من مطار إسطنبول بعدما أوقف العمليات.