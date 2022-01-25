الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
أسعار النفط ترتفع مع تزايد المخاوف من نقص المعروض
مصفاة نفط في المكسيك
الثلاثاء 25 يناير 14:41

طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء معوضة بعضا من خسائرها أمس حيث أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أي 1.5 في المئة إلى 87.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.46 بتوقيت جرينتش بعد تراجعها 1.8 في المئة في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1.3 في المئة إلى 85.42 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 2.2 بالمئة أمس الاثنين.
وزادت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وتوشك على تسجيل زيادة شهرية بنسبة 12 بالمئة.

النفط يقترب من مستوياته المرتفعة قبل «أوميكرون»
وقبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بشأن أسعار الفائدة المتوقع غدا الأربعاء والذي قد يؤثر على أسعار النفط إذا ما أعلن رفع الفائدة، تدعمت أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية المحيطة بروسيا المنتج الرئيسي للنفط والغاز.
قال حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين إن الدول الأعضاء في الحلف تضع قواتها في حالة تأهب وتعزز انتشارها في شرق أوروبا بمزيد من السفن والمقاتلات في رد فعل على تنامي الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.
ومما يثير المخاوف المتعلقة بالمعروض كذلك أن مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء منهم روسيا، تواجه صعوبات في تحقيق الزيادة الشهرية المستهدفة في الإنتاج البالغة 400 ألف برميل يوميا. 

خام برنت
أوبك بلس
أسعار النفط
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©