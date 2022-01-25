أسعار النفط ترتفع مع تزايد المخاوف من نقص المعروض

طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء معوضة بعضا من خسائرها أمس حيث أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أي 1.5 في المئة إلى 87.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.46 بتوقيت جرينتش بعد تراجعها 1.8 في المئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1.3 في المئة إلى 85.42 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 2.2 بالمئة أمس الاثنين.

وزادت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وتوشك على تسجيل زيادة شهرية بنسبة 12 بالمئة.

النفط يقترب من مستوياته المرتفعة قبل «أوميكرون»

وقبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بشأن أسعار الفائدة المتوقع غدا الأربعاء والذي قد يؤثر على أسعار النفط إذا ما أعلن رفع الفائدة، تدعمت أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية المحيطة بروسيا المنتج الرئيسي للنفط والغاز.

قال حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين إن الدول الأعضاء في الحلف تضع قواتها في حالة تأهب وتعزز انتشارها في شرق أوروبا بمزيد من السفن والمقاتلات في رد فعل على تنامي الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

ومما يثير المخاوف المتعلقة بالمعروض كذلك أن مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء منهم روسيا، تواجه صعوبات في تحقيق الزيادة الشهرية المستهدفة في الإنتاج البالغة 400 ألف برميل يوميا.