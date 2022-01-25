«عجمان الحرة»: زيادة عدد شركات الصحة والجمال إلى 256 في 2021

عجمان (الاتحاد)

سجلت منطقة عجمان الحرة نمواً ملحوظاً في قطاع الصحة والجمال، وأعلنت ارتفاع عدد شركات القطاع المسجَّلة خلال العام 2021 ليبلغ أكثر من 256 شركة.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: «شكَّل العام 2021 محطةً هامة لشركات الصحة والجمال المسجلة لدى المنطقة الحرة، حيث حققنا نمواً كبيراً في هذا القطاع، ما يؤكد على ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة مفضلة لمشاريع واستثمارات الرعاية الصحية في دولة الإمارات. كما يعكس التطور الملحوظ في أدائنا خلال العام الماضي الثقة في البيئة الديناميكية للأعمال في إمارة عجمان، والتي توفر آفاقاً واعدة مدعومة ببنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن. وسنواصل في المنطقة إتاحة مجموعة واسعة من الحلول المتكاملة والمرافق ذات المستوى العالمي للشركات العاملة في القطاع الصحي».

وأضاف: «ندرك في منطقة عجمان الحرة أهمية مواكبة أحدث الاتجاهات في قطاع الصحة والجمال، ودعم شركات الرعاية الصحية باعتبارها واحدة من القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات والتي تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة. ويعد معرض ومؤتمر الصحة العربي منصة مثالية نستعرض من خلالها أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها منطقة عجمان الحرة، والتي تضعها على رأس أبرز وجهات الأعمال المفضلة للاستثمار مدعومة بموقع استراتيجي مميز، وبنية تحتية متطورة، ومحفزات وتسهيلات حصرية، فضلاً عن مساحات التخزين والمساحات التجارية المدعومة بمرافق حديثة وحلول مبتكرة وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها للشركات العاملة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات الطبية والمنتجات الدوائية.»

وأشار إلى أن منطقة عجمان الحرة تسعى جاهدة لمواكبة متطلبات واحتياجات الشركات والمستثمرين لتوفر لهم أكبر دعم ممكن لضمان نموهم ونجاحهم، مؤكداً على أن المنطقة تفخر بنظام الرعاية الصحية المتقدم في دولة الإمارات والإنجازات العديدة التي يحققها، والتي بدورها ترسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.