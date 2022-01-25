اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي يوقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة مالطا

أبوظبي (الاتحاد)

وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والمشاريع والصناعة بجمهورية مالطا، وتهدف المذكرة إلى تشجيع وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، وتفعيل علاقات أصحاب الأعمال والشركات التجارية والصناعية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالطا الصديقة، وذلك وفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين.

وقع الاتفاقية عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وسعادة ماريسا زويرب، رئيسة غرفة التجارة والمشاريع والصناعة بجمهورية مالطا، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، وماريا كاميليري كاليجا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف الإماراتية.

وأكد عبدالله محمد المزروعي، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود التي يبذلها اتحاد غرف الإمارات، لتعميق التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي ونظرائه في الدول الأخرى، مبدياً تطلعه بأن تسهم هذه المذكرة في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

كما أشار المزروعي إلى أن اتحاد غرف الإمارات سيواصل العمل على تعميق اتصالاته مع غرفة التجارة والمشاريع والصناعة بجمهورية مالطا، وتنسيق العمل المشترك من أجل تبادل الزيارات والمعلومات حول الفعاليات الاقتصادية والأنشطة التجارية التي المتاحة في كلا البلدين.

من جهتها، أعربت ماريسا زويرب، عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة، مشيرةً إلى أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ولا سيما المجال الاقتصادي والتجاري