«ضيف الاتحاد» و«طلبات» يوسعان شراكتهما لتعويض الكربون

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، عن توسعة شراكته القائمة مع طلبات، المنصة الرائدة في المنطقة لتوصيل الأطعمة والتجارة السريعة وذلك في إطار برنامج ضيف الاتحاد «مايلز أون ذا غو» لتشمل خيار التعويض عن الكربون حتى ديسمبر 2023.تم توقيع الاتفاقية في سبتمبر 2021 بين الشركتين، لتسمح لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد للطيران بكسب وإنفاق الأميال من خلال طلب الطعام والبقالة وغيرها من المواد الأساسية على منصة طلبات. والآن أصبح بإمكانهم المساهمة في مبادرة «الخيارات الواعية» التي أطلقتها الناقلة مؤخراً. وبالشراكة مع موقع كاربون كليك، سيقوم البرنامج على تعويض كل رحلة يقوم بها سائق على تطبيق طلبات عند استخدام عضو ضيف الاتحاد المنصة من خلال برنامج «مايلز أون ذا غو»، للحد من بصمتها الكربونية، ويجعلها أول شركة طيران في العالم تكافئ ضيوفها مقابل اعتمادهم ممارسات أكثر استدامة.

في هذه المناسبة، صرحت كيم هارداكير، رئيس قسم برنامج الولاء والشراكات في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلة: «نحن فخورون جداً بمبادرة «الخيارات الواعية»، وشراكتنا مع طلبات من خلال برنامج «مايلز أون ذا غو» هي مثال على سعينا المستمر لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتقليل بصمتنا الكربونية. وتعزز هذه الشراكة التزامنا والتزام ضيوفنا تجاه مستقبل أكثر استدامة».

من جهته، قال أونور إلغون، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في طلبات: «نسعى كشركة إلى تعزيز جهودنا للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة مع التركيز على تعويض الكربون وخفض بصمتنا الكربونية. لذا، تأتي هذه المبادرة في الوقت المناسب. وهي فرصة لنا للمساهمة في مشاريع لإيجاد الطاقة النظيفة التي تعتبر عاملاً أساسياً في الحد من الانبعاثات الكربونية».

تجدر الإشارة، إلى أنه خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من كافة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمكّنت الاتحاد من تقديم عدد من المبادرات التي ساهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، وذلك في إطار برنامجها «غرينلاينر» للاستدامة.

وشمل ذلك تبني آلاف من أشجار القرم، واستخدام الوقود المستدام، والحد من مسارات التكاثف، واختيار المسار الأمثل للرحلات، وتشغيل المزيد من الآليات الكهربائية، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الذين يقاسمونها ذات الرؤية في التوصل لأجواء نقية وأكثر نظافة.

