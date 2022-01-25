منظمة الشفافية الدولية: الإمارات الأولى أوسطياً بين الدول الأكثر نزاهة خلال 2021

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حافظت دولة الإمارات على تصنيفها العالمي المتقدم ضمن قائمة الدول الأكثر نزاهة في العالم، بعد أن حلت في المرتبة 24 عالمياً، في مؤشر مدركات الفساد 2021، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

كما حافظت الدولة كذلك على صدارتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام الخامس على التوالي، في المؤشر الذي يُصنف، مراتب 180 دولة، من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استناداً إلى تقييمات عدة ودراسات استقصائية لمديرين تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية، وباستخدام مقياس من 0 (الأكثر فساداً) إلى 100 (الأكثر نزاهة).

ووفقاً لنتائج المؤشر، حصلت دولة الإمارات على تقويم قدره 69 درجة، من إجمالي 100 درجة، وبفارق 19 درجة عن الدانمارك التي سجلت 88 نقطة، لتتفوق الإمارات على الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة 27 بعد أن حصلت على 67 درجة وكوريا الجنوبية التي جاءت في المرتبة 31 بـ 61 نقطة.

وعالمياً، حلت الدنمارك في المركز الأول، تلتها فنلندا ونيوزيلندا، بعد أن حصلت الدول الثلاث على أعلى درجات على المؤشر، وهي 88 درجة، ثم النرويج وسنغافورة والسويد في المركز الرابع والخامس والسادس على التوالي، بعد أن حصلت كل منها على 85 درجة، في حين جاءت سويسرا، في المركز السابع بحصولها على 84 درجة، تلتها هولندا في المركز الثامن بحصولها على 82 درجة، تلتها لوكسمبورج في المركز التاسع بحصولها على 81 درجة، ثم ألمانيا في المركز العاشر بتقويم 80 درجة.

وفي المقابل لا تزال الصومال (13) وسوريا (13) وجنوب السودان (11) في ذيل مؤشر مدركات الفساد، كما سجلت 27 دولة - من بينها قبرص (53) ولبنان (24) وهندوراس (23) – أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.

وقالت المنظمة إنه بناء على تحليل الشفافية الدولية يُظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 أن مستويات الفساد لا تزال تتراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86 بالمئة من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية.

ووجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد، فيما يؤدي التراخي عن محاربة الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، مما يؤدي إلى نشوء حلقة مفرغة.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية) باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغيرها، حيث تعكس النتائج آراء الخبراء ورجال الأعمال.