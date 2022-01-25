دبي تسجل أقل متوسط انقطاع للكهرباء على مستوى العالم

دبي (الاتحاد)

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام خلال 2021، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المواصفات العالمية، ونسعى دائماً إلى تعزيز قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي. ومن دواعي فخرنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي جزءاً من الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي، ويأتي هذا الإنجاز المتمثل في تسجيل دبي لأدنى فترة انقطاع للكهرباء بمعدل 1.43 دقيقة لكل مشترك سنوياً، ليؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.»

وأكد معالي الطاير أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متطورة. وتضم استراتيجية الشبكات الذكية في الهيئة 10 برامج، سيتم الانتهاء منها في المراحل القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بحلول العام 2035، وتشمل: بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء، وبنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك المياه، وإدارة الأصول، وأتمتة التوزيع، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأتمتة النقل، وتكامل النظام، والاتصالات، والبيانات الضخمة وتحليلها، والأمن. وقد انتهت الهيئة من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي، بما يسهم في رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم في أي وقت ومن أي مكان.

يشار إلى أن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2020، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.1% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية.