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«موانئ أبوظبي» تؤسس قاعدة لوجستية في ميناء مغرق
ميناء مغرق (أرشيفية)
الثلاثاء 25 يناير 02:46

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية جديدة مع شركة الطاقة المتكاملة الإيطالية الرائدة عالمياً «إيني أبوظبي»، تنص على تأسيس قاعدة لوجستية بحرية تدعم عمليات الحفر البحرية الخاصة بالشركة في منطقة الظفرة.
وتتخذ هذه القاعدة اللوجستية من ميناء مغرق الرائد مقراً لها، الأمر الذي يتيح للشركة الاستفادة من بنيته التحتية المتطورة، وتوظيف موقعه الاستراتيجي بالقرب من أهم منصات النفط والغاز البحرية في المنطقة في خدمة عملياتها. وإلى جانب حصولها على رصيف مخصص، وساحة لتنظيم العمليات، بالإضافة إلى الموارد البشرية والمعدات اللوجستية اللازمة، فإن شركة «إيني أبوظبي» ستتمكن من استخدام المحطات الميدانية لمعالجة طين وسوائل الحفر.
ورحب سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي، بانضمام شركة «إيني» إلى مجتمع أعمال القطاع البحري المزدهر في منطقة الظفرة، خصوصاً أنها تعد إحدى أكبر الشركات العالمية وأكثرها تأثيراً في قطاع الطاقة العالمي، وتقود العديد من العمليات البحرية الخاصة بالطاقة. وقال: «يوفر هذا التعاون لشركة «إيني» إمكانية العمل بأعلى درجات الكفاءة بالقرب من مرافق الحفر البحرية التابعة لها، إذ يمكنها الاستفادة من أحدث مرافق البنية التحتية التي توفرها  موانئ أبوظبي».
وقال مبارك المزروعي، مدير إدارة الميناء، منطقة الظفرة، قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي: «يتمتع ميناء مغرق بتاريخ غني وحافل باعتباره منشأة بحرية رائدة في منطقة الظفرة قادرة على تقديم الدعم إلى مجموعة واسعة من العمليات الخاصة بقطاعات حقول النفط والغاز البحرية».

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