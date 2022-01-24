«أبوظبي للاستدامة» يرسم خريطة طريق للمناخ

سيد الحجار (أبوظبي)

استضاف أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي اختتمت فعالياته بأبوظبي الأسبوع الماضي، 30 ألف مشارك من 150 دولة، بمشاركة 8 رؤساء دول، بالإضافة إلى رؤساء وزراء و50 وزيراً، حيث أبدى المشاركون التزاماً واضحاً بمواصلة جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف الحياد المناخي.

وشملت فعاليات الأسبوع، القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث استقطبت نحو 8000 مشارك واستضافت أكثر من 300 شركة عارضة، إلى جانب أجنحة مخصصة للدول من ضمنها الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، ونيجيريا، فيما تم تزويد معرض القمة بطاقة نظيفة بالكامل بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وكان أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، والذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الحالي، أول حدث دولي رئيسي في مجال الاستدامة يقام بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب-26»، فيما يمهد الطريق لانعقاد مؤتمر المناخ (كوب 27) في مصر و(كوب 28) في الإمارات.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، حفل افتتاح دورة هذا العام من أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي أقيم بمقر مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، وألقى فخامة مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا كلمة رئيسية، فيما سلط معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة «مصدر»، خلال كلمته الافتتاحية، الضوء على هدف مصدر المتمثل في توليد 100 جيجاواط من الطاقة النظيفة عبر مشاريع الشركة المنتشرة حول العالم. وتخلل حفل الافتتاح تكريم الفائزين العشرة بجائزة زايد للاستدامة من رواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم، وتضمنت قائمة الفائزين كلاً من شركة «ماموتيست» من الأرجنتين عن فئة الصحة، وشركة «اس فور اس تكنولوجيز» من الهند في فئة الغذاء، وشركة «سولشير» من بنغلاديش عن فئة الطاقة، و«ووتروم» من سنغافورة عن فئة المياه، فيما حصلت ست مدارس من عدة مناطق عالمية على جائزة المدارس الثانوية العالمية بواقع 100 ألف دولار لكل مدرسة كمنحة للبدء بمشروعها المقترح أو تطويره.

قمة الاستدامة

وشهدت قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة جلسة خاصة حول مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بهدف تمهيد الطريق نحو عقد مؤتمر العام المقبل، بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي سامح شكري، وزير الخارجية المصري، رئيس مؤتمر «كوب 27»، ومعالي ألوك شارما، عضو برلمان، ورئيس مؤتمر المناخ «كوب 26».

وعبّر المشاركون في الجلسة عن أملهم في دعم القرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الأطراف لدفع أجندة الاستدامة العالمية نحو الأمام، وذلك من خلال ترجمة السياسات والاستراتيجيات والخطط إلى نتائج ملموسة حقيقية، وتوسيع نطاق الحلول القابلة للتطبيق في جميع أنحاء العالم. وشملت قائمة المتحدثين المشاركين في أسبوع أبوظبي للاستدامة أكثر من 600 متحدث من القادة وصناع القرار.

اجتماع آيرينا

وشملت الفعاليات البارزة الأخرى ضمن أجندة أسبوع أبوظبي للاستدامة انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) افتراضياً تحت عنوان «تحول الطاقة: من الالتزام إلى العمل».

وتعمل «آيرينا» التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي وتضم في عضويتها أكثر من 170 دولة، على استكشاف سبل الاستفادة من الطاقة المتجددة من أجل مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.

طاقة المستقبل

كما أقامت مبادرة «ابتكر» العالمية الجديدة التابعة لمدينة مصدر منصة ضمن معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل لإتاحة المجال أمام الشركات التي تركز على الابتكار لاستعراض تقنياتها أمام المستثمرين الدوليين.

وفي اليوم الختامي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، أقيم ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، أحد المبادرات الرائدة لسوق أبوظبي العالمي، تحت عنوان «رسم المسار نحو تحقيق الحياد المناخي: تكثيف الجهود العملية». كما استضاف أسبوع أبوظبي للاستدامة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التابعة لشركة «مصدر»، والتي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع من الشباب والنساء، حيث تضمن «منتدى شباب من أجل الاستدامة» عقد جلسات ملهمة تناولت مجموعة من المواضيع المهمة، من ضمنها صياغة العملية التعليمية من منظور جديد لمواكبة المستقبل، وتسريع ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار، وإشراك الشباب في تطوير الحلول المناخية.

وفي إطار فعاليات الأسبوع أيضاً، انعقد ملتقى «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» تحت عنوان «توفير الطاقة للجميع: تمكين المرأة للمساهمة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة».

اتفاقيات وشراكات

كما شهد الأسبوع توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية رفيعة المستوى،

مشاريع جديدة لـ «مصدر»

كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، عن مجموعة من المشاريع والاتفاقيات الجديدة، والتي شملت اتفاقية تعاون بين «مصدر» و«انجي» و«فيرتيجلوب» لإنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاواط لدعم إنتاج الأمونيا الخضراء.

وأعلنت «مصدر» عن اتفاقية مع شركة «كوزمو انرجي هوليدينغز كو»، إحدى كبرى شركات الطاقة في اليابان، وذلك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة تشمل مشاريع في مجال طاقة الرياح البحرية باليابان.

كما أعلنت «مصدر» عن إطلاق مشروع مشترك مع «ميترابارا» الإندونيسية لاستهداف القطاعين التجاري والصناعي في إندونيسيا.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع «تواس باور» و«اي دي اف رينوبلز» وشركة «بي تي إندونيسيا باور» لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة شمسية في إندونيسيا وتصدير نتاجها من الطاقة إلى سنغافورة.

في حين وقعت مدينة مصدر، من خلال صندوقها للاستثمار العقاري الأخضر، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول، وذلك بهدف تنمية محفظة مشاريعها في مجال التطوير العمراني المستدام عبر إجراء المزيد من الاستحواذات الجديدة ضمن مدينة مصدر.