الإسترليني يهبط لأدنى مستوى خلال 3 أسابيع

لندن (رويترز) - هبط الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأميركي مع قيام المستثمرين ببيع الأصول العالية المخاطر وسط توقعات بتشديد للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتصاعد التوترات مع روسيا وهبوط أسواق الأسهم.

وتترقب الأسواق اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع والذي قد يشير إلى إنهاء برنامجه التحفيزي الضخم.

ومن ناحية أخرى، نما نشاط الشركات البريطانية بأقل من المتوقع في يناير مع ملامسة مؤشر مديري المشتريات أدنى مستوى في 11 شهرا.

وسجل الإسترليني أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأميركية عند 1.3440 دولار بحلول الساعة 17.35 بتوقيت جرينتش، منخفضا 0.8 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وأمام العملة الأوروبية، تراجع الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 84.20 بنس لليورو.