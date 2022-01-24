واردات الهند من النفط الخام في ديسمبر عند ذروة عام

مومباي (رويترز) - سجلت واردات الهند من النفط الخام في ديسمبر أعلى مستوى في عام بفعل توقعات لطلب قوي في ثالث أكبر مستهلك ومستورد في العالم دفعت شركات التكرير إلى زيادة المخزونات.

وأظهرت بيانات نشرت على الموقع الإلكتروني لوحدة التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط اليوم الاثنين أن واردات البلاد من الخام الشهر الماضي ارتفعت 7.1 بالمئة عن نوفمبر إلى 19.65 مليون طن.

لكن الواردات تراجعت 4.1 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من المنتجات النفطية انخفضت 2.9 بالمئة إلى 3.88 مليون طن مقارنة مع ديسمبر 2020، في حين قفزت الصادرات 30.6 بالمئة.

وثالث أكبر اقتصاد في آسيا مستورد ومُصدر للمنتجات المكررة لأن لديه فائض في الطاقة التكريرية.