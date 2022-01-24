«مخازن زي» تتحول إلى «غذاء القابضة»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت "مخازن زي"، الشركة المتخصصة في التجارة والتوزيع والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحولها الى "غذاء القابضة" وذلك تماشياً مع جهودها المبذولة في توسيع نطاق استراتيجيتها لتصبح لاعباً رئيسياً في القطاع الغذائي وبما يخدم الأهداف الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات. وتعتزم الشركة القابضة الجديدة إضافة عدد من الشركات والأعمال إلى محفظة أصولها الحالية، وذلك عبر إبرام عدد من صفقات الاستحواذ وتشكيل شركات تابعة، مما سيدعمها في رفع مستوى كفاءاتها وتعزيز قدراتها الأساسية في مجال استيراد وتجارة المنتجات الغذائية الطازجة والمُعلبة بنظام الجُملة، بما في ذلك حلول التعبئة وغيرها من الخدمات الغذائية داخل المواقع الصناعية مثل حقول النفط والغاز. وتماشياً مع هذه الخطوة، سيتم تغيير رمز تداول الشركة في الأسابيع المقبلة في سوق ابوظبي المالية من ZS إلى GHITHA. وتكمن أهمية هذا القرار الاستراتيجي الجديد في كونه يعزز قدرات "غذاء القابضة" ويرسّخ مكانتها كواحدة من أكبر اللاعبين والأكثر تأثيراً في قطاع تجارة الأغذية على الصعيد الإقليمي.