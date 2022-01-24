مديرة كلية لندن للاقتصاد: الذكاء والجهد لا يكفيان للنجاح

لندن (أ ف ب) -قالت مديرة كلية لندن للاقتصاد نعمت شفيق في مقابلة مع صحيفة «ذي جارديان» البريطانية: إن «فكرة أن ننجح لأننا أذكياء ومجتهدون، هي فكرة ضارة وخاطئة». وأضافت النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا والتي تنتقد النزعة الفردية المتزايدة في المجتمعات الغربية منذ أربعة عقود وتزايد عدم المساواة: «هذا يعني أن كل من لا ينجحوا هم أغبياء وكسالى». وتابعت أن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو «ما ندين به بعضنا لبعض» وهو عنوان الكتاب الذي نشرته أخيرا في المملكة المتحدة «وات وي أوو إيتش أذر». وأوضحت شفيق المولودة في مصر، والتي تحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، أن «الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تمكنوا من النهوض (اقتصاديا واجتماعيا) بجهودهم الخاصة، لا يفهمون مقدار الحظ الذي أسهم في ذلك وكيف ساعدهم المجتمع، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التقدم». وأردفت: «أنا لست مجرد شخص يريد زيادة الضرائب ومشاركة المزيد. أريد أن يدفع الجميع نصيبهم العادل من الضرائب وأن يستثمروا أكثر في الآخرين». وشفيق خبيرة اقتصادية متخرجة من «لندن سكول أوف إيكونوميكس» وتحمل شهادة أيضا من جامعة أكسفورد، وقد أصبحت في السادسة والثلاثين أصغر نائبة لرئيس البنك الدولي، قبل أن تشغل منصب نائبة مدير صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى مناصب أخرى. وأظهرت دراسة أجرتها منظمة «أوكسفام» غير الحكومية التي تكافح الفقر، نشرت قبل أسبوع، أن ثروات أغنى عشرة رجال في العالم تضاعفت منذ بداية الوباء فيما تراجعت مداخيل 99 في المئة من البشرية. وفي ما يتعلق بكوفيد-19، انتقدت شفيق الإدارة العالمية للقاحات وعملية توزيعها قائلة: «قد تكون الاستجابة لكوفيد أكبر فشل للنظام الدولي رأيته في حياتي المهنية».