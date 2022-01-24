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مؤشر البورصة الأردنية يغلق منخفضاً للجلسة الثالثة
مؤشر البورصة الأردنية يغلق منخفضاً للجلسة الثالثة
الإثنين 24 يناير 18:34

عمان (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية وسط سيولة ضعيفة.
وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 2175.86 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.5 مليون دينار (6.3 مليون دولار) مقارنة مع 3.6 مليون في الجلسة السابقة.
وانخفض سهم البوتاس العربية 0.33 بالمئة إلى 27 دينار وسهم البنك الأردني الكويتي 1.37 بالمئة إلى 1.44 دينار.
وتراجع سهم مناجم الفوسفات 0.28 بالمئة إلى 17.8 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.85 بالمئة إلى 1.17 دينار. 

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