انطلاق المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي 13 فبراير

دبي (وام) تحت رعاية معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي «المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي» في معرض «إكسبو 2020» يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة المبادرات المعرفية المنبثقة عن «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» التي تم الإعلان عنها في أبوظبي 2018، وهي مبادرة تهدف لتطوير أسس الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية. وسيشارك في جلسات المنتدى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء في المنطقة العربية ونخبة من ممثلي المنظمات الدولية من الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجامعة هارفرد الأميركية، ومنظمة الإسكوا.

وستتطرق المحاور الرئيسية لأوراق العمل في المنتدى لمشروع الأجندة الرقمية العربية التي تشرف عليها الجامعة العربية، وتسليط الضوء على بعض أهم مشاريع التحول الرقمي في المنطقة العربية، والاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة والتحول الرقمي في قطاع التعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.

كما أعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أنه وخلال جلسات المنتدى سيتم توزيع جوائز قيمة بنظام القرعة للحاضرين.