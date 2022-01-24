«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوياتها منذ 6 أشهر

لندن (رويترز) - تراجعت العملة المشفرة بتكوين نحو تسعة بالمئة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.

وانخفضت بتكوين أكبر العملات المشفرة 8.8 بالمئة إلى 33058 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو لتتكبد خسائر تتجاوز 50 بالمئة منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأحد إنها أصدرت أوامر بمغادرة أفراد عائلات العاملين في سفارتها بأوكرانيا في واحدة من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن المسؤولين الأميركيين يستعدون لتحرك روسي في المنطقة.

وأدت المخاوف من نشوب صراع إلى هبوط الأسهم في جميع أنحاء العالم بينما صعدت قيمة الدولار وأسعار النفط.

كما تراجعت العملات المشفرة الأصغر التي عادة ما ترتفع وتنخفض مع بتكوين. وهبطت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 13 بالمئة إلى 2202 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 يوليو. وانخفضت بينانس كوين، وهي رابع أكبر عملة رقمية 12 بالمئة.

وتراجعت شركات تعدين العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة ريوت بلوكتشين وماراثون ديجيتال وبت ديجيتال بين 7.3 بالمئة و12 بالمئة في تداولات ما قبل فتح السوق، في حين انخفضت أسهم كوينبيس جلوبال التي تدير بورصة للعملات الرقمية 7.8 بالمئة.