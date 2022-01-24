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الاقتصادي
أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات
مصفاة نفط في روسيا
الإثنين 24 يناير 15:48

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين على خلفية مخاوف من تعطل الإمدادات وسط قلق متزايد بشأن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يتسبب في شح المعروض في سوق متأزمة بالفعل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 88.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.09 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 85.35 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو اثنين في المئة مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2014. وارتفعت الأسعار أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض. وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك «أسعار النفط تحقق مكاسب بفعل المخاطر التي تواجه المعروض والتوترات السياسية». وأضاف: «المزيد من التصعيد في أوكرانيا والوضع الأمني ​​المشحون في الشرق الأوسط يبرران فرض علاوة مخاطر على أسعار النفط». وتصاعدت التوترات في أوكرانيا في الشهور الأخيرة، بعد أن حشد الكرملين قواته قرب حدودها، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات في أوروبا الشرقية. ومن المرجح أن تتأثر أسواق الطاقة إذا تطور الوضع إلى صراع. وتعتمد أوروبا على روسيا في تلبية حوالي 35 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

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