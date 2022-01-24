«الاتحاد للطيران» تستعيد 65% من سفر الأعمال في 2022

رشا طبيلة (أبوظبي) توقعت الاتحاد للطيران أن تستعيد من 60 إلى 65% من الطلب على السفر بهدف الأعمال «سياحة الأعمال» العام الجاري مقارنة بمستويات عام 2019، بحسب مارتن درو نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن.

وقال درو في تصريحات صحفية إن «سفر الأعمال يتعافى من تأثيرات «كوفيد- 19» بشكل أسرع، حيث لاحظنا أن الطلب على السفر بهدف الأعمال بدأ بالارتفاع منذ بداية العام الجاري، ونتوقع ارتفاعه للفترة المقبلة».

وتسير الناقلة رحلات في الوقت الراهن إلى 59 وجهة، بحسب آخر تحديث موقعها الإلكتروني، حيث قامت بتأجيل عدد من الوجهات لأشهر مقبلة مثل كازابلانكا التي ستستأنف تشغيل رحلاتها إليها في 28 فبراير، وجوهاسبيرج في 28 مارس المقبل، ونيروبي حتى إشعار آخر، وزانزيبار حتى إشعار آخر، في وقت تستأنف رحلاتها إلى المدية المنورة 28 مارس المقبل.

وتسير الناقلة اليوم إلى 14 وجهة في القارة شبه الهندية، منها أحمد آباد ودكا ونيو دلهي وكوتشي ولاخور وحيدرأباد، وإسلام أباد وكولومبو ومومباي وكاراتشي، وتسير إلى 11 وجهة في آسيا واستراليا، منها بانكوك وملبورن وسنغافورة وجاكارتا وبوكيت وسيدني وسيؤول وطوكيو ومانيلا وكوالالمبور.

أما في القارة الأوروبية، فتستحوذ على أكبر عدد من الوجهات التي تسير إليها الناقلة، حيث تسير الشركة إلى 18 وجهة أوروبية منها، أمستردام ولندن ودبلن وموسكو وأثينا وفرانكفورت ومدريد وميونيخ وزيوريخ ومانشستر وباريس وجنيف وروما وميلان.

وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تسير الناقلة إلى 12 وجهة، من بينها القاهرة وعمّان والبحرين والدمام والرياض والكويت وبيروت وجدة ومسقط.

وفي شمال أميركا، تسير الناقلة إلى 4 وجهات وهي شيكاغو ونيويورك وواشنطن وتورونتو.