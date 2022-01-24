استقرار سعر الذهب قبيل اجتماع «المركزي الأميركي»

لندن (رويترز) - استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة، في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.03 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1836.80 دولار.

وقال المحلل أفتار ساندو في فيليب فيوتشرز في مذكرة إن المستثمرين سعوا للحصول على حماية من المخاوف بشأن تمديد محتمل للعقوبات الأميركية أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا "لكن (الذهب والفضة) يواجهان رياحا معاكسة من توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة".

وسيقوم بنك الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بكثير مما كان يعتقد قبل شهر لوقف التضخم المرتفع باستمرار والذي يعتبره الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الآن أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي يومي 25 و 26 يناير.

ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط تضخمي لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 24.15 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2124.21 دولار وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1032.80 دولار.