الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
الأسهم اليابانية تعوض خسائرها وسط اقتناص صفقات
شاشة تعرض الأسهم اليابانية
الإثنين 24 يناير 14:27

طوكيو (رويترز) - غير مؤشر الأسهم اليابانية «نيكي القياسي» اتجاهه ليغلق على ارتفاع اليوم الاثنين مع اقتناص المستثمرين للأسهم الأرخص بعد ارتفاع العقود الآجلة على الأسهم الأميركية، لكن حد من الصعود توخي الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لوضع السياسات هذا الأسبوع.
وارتفع نيكي 0.24 بالمئة إلى 27588.37 نقطة. وفي وقت سابق اليوم انخفض المؤشر 1.2 بالمئة بعد أن سجل مؤشرا ستاندارد اند بورز وناسداك الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لهما منذ مارس 2020 .
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 المئة إلى 1929.87 نقطة.
وارتفع سهم طوكيو إلكترون التي تنتج معدات تصنيع الرقائق 1.62 بالمئة وزاد سهم فاست ريتيلير مالكة متاجر يونيكلو للملابس 1.17 بالمئة ليقودا ارتفاعات نيكي.
وصعد سهم كانون لصناعة الكاميرات 2.02 بالمئة بعد أنباء عن أن أرباحها الصافية السنوية ستقفز 20 بالمئة.
وارتفعت أسهم شركات النفط مع ارتفاع أسعاره فزاد سهم إينبكس 4.57 بالمئة. 

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©