الأسهم اليابانية تعوض خسائرها وسط اقتناص صفقات

طوكيو (رويترز) - غير مؤشر الأسهم اليابانية «نيكي القياسي» اتجاهه ليغلق على ارتفاع اليوم الاثنين مع اقتناص المستثمرين للأسهم الأرخص بعد ارتفاع العقود الآجلة على الأسهم الأميركية، لكن حد من الصعود توخي الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لوضع السياسات هذا الأسبوع.

وارتفع نيكي 0.24 بالمئة إلى 27588.37 نقطة. وفي وقت سابق اليوم انخفض المؤشر 1.2 بالمئة بعد أن سجل مؤشرا ستاندارد اند بورز وناسداك الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لهما منذ مارس 2020 .

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 المئة إلى 1929.87 نقطة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون التي تنتج معدات تصنيع الرقائق 1.62 بالمئة وزاد سهم فاست ريتيلير مالكة متاجر يونيكلو للملابس 1.17 بالمئة ليقودا ارتفاعات نيكي.

وصعد سهم كانون لصناعة الكاميرات 2.02 بالمئة بعد أنباء عن أن أرباحها الصافية السنوية ستقفز 20 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات النفط مع ارتفاع أسعاره فزاد سهم إينبكس 4.57 بالمئة.