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«الفجيرة الوطني» تخريج 20 إماراتي في مجال البرمجة
«الفجيرة الوطني» تخريج 20 إماراتي في مجال البرمجة
الإثنين 24 يناير 14:05

الفجيرة (الاتحاد)
أعلن بنك الفجيرة الوطني عن تخريج 20 مواطن في مجال التكنولوجيا من برنامج أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا الذي تم إطلاقه عام 2021.وقدمت أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا بالتعاون مع أكاديمية "برايس ووتر هاوس كوبرز" الشرق الأوسط وبدعم من فريق محترف من الخبراء والمدربين، خلال فترة 6 أشهر دورات تدريبية مختلفة ووفّرت للخريجين فرصاً للتعلم والاستكشاف ومشاركة أفكارهم المبتكرة بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية.
ومن هذا السياق، قال فينس كوك، المدير التنفيذي في بنك الفجيرة الوطني: "عندما أطلقنا أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا، كان هدفنا واضحاً، وهو تنمية المواهب الإماراتية والقدرات المحلية التي تساهم في تحقيق رؤية قيادتنا المتعلقة بالتحول الرقمي. ويعكس هذا البرنامج الرائد التزام بنك الفجيرة الوطني بالاستثمار في المواهب المحلية وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية. ونودّ أن نهنئ الخريجين على مشاركتهم في هذه المبادرة ونتمنى لهم التوفيق في المناصب التي قرروا تولّيها."
وتماشياً مع التزام بنك الفجيرة الوطني بدعم المواهب الإماراتية، قدّم لـ14 خريجاً من البرنامج وظائف في البنك في إدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة تطوير الأنظمة وتجربة العملاء وتطوير المنصة وفي إدارة المخاطر، فيما أنضم الآخرون إلى مؤسسات أخرى في حكومة الفجيرة.

الفجيرة
بنك الفجيرة الوطني
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