الإمارات تقود مبادرة رائدة لتبني ثقافة التوازن بين الجنسين



دبي (وام)

أكد مسؤولو 18 شركة وطنية وعالمية عملاقة مقرها الإمارات على البدء بتنفيذ مبادئ بروتوكول طوعي لتبني ثقافة التوازن بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية معلنين عن حزمة مبادرات وبرامج لترجمة هذه الوثيقة إلى واقع ملموس في بيئة عمل داعمة للنوع الاجتماعي داخل الدولة وفي البلدان التي تعمل بها وذلك بتعاون وثيق مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة. وأعربت هذه الشركات - التي تعمل في مجالات متنوعة في الدولة - عن اعتزازها بتوقيع الوثيقة الطوعية الهادفة إلى تسريع التوازن بين الجنسين ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025 التي جاءت تأكيداً منها على التزامها بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات واصفة اياه بالمبادرة الرائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم. وقالت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن الإعلان عن هذه المبادرة العالمية يأتي استكمالا لمسيرة الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز التوازن بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة وبناء شركات استراتيجية على المستويين المحلي والعالمي فقد أطلق خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والتي يعكسها المركز المتقدم للإمارات عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية وتصدرها دول المنطقة في مجال التوازن بين الجنسين. ووصفت الوثيقة بالخطوة النوعية في مجال التوازن بين الجنسين بالدولة لأنها مبادرة طوعية من القطاع الخاص لتعزيز التوازن بين الجنسين في مؤسساته بما يواكب الإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي متوقعةً انضمام الكثير من الشركات إلى التعهد في الفترة المقبلة. وأوضحت أن التعهد يتضمن 4 ركائز رئيسية تتضمن المساواة في الأجور والتوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا دمج منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات وأخيراً التحلي بالشفافية. من جهته أكد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة إحدى الشركات الموقعة على التعهد التزام الشركة بسلسلة من المبادرات التي تركز على النهوض المهني بالمواهب الوطنية أبرزها خطة لتوظيف 3 آلاف مواطن ومواطنة يسعون إلى بناء حياتهم المهنية في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة كما تسعى إلى تمثيل المرأة بنسبة 30% في مجلس الإدارة والأدوار العليا والمتوسطة. من جانبها قالت هدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة إن تعزيز التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين هو مكون رئيسي للنسيج المجتمعي في الإمارات.. مشيرة إلى وضع البرامج التدريبية المختلفة وطرحِ الجوائز التقديرية في الشركة مما أسفر عن إحراز تقدّماً ملحوظاً على مستوى تغيير وتطوير العديد من السياسات المتعلقة بالتوظيف والترقيات والمزايا بمختلف القطاعات أعمالنا عبر المجموعة التي تشمل 10 قطاعات ويعمل بها أكثر من 20 ألف موظّف وموظفة.