مصرف عجمان يمنح «أرادَ» تمويلاً لاستئناف مشروع «الجادة»

الشارقة (الاتحاد)

أبرم مصرف عجمان مؤخراً اتفاقية مع شركة أرادَ يقدّم للمطوّر العقاري بموجبها 152 مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعين رئيسيين في مجتمع الجادة المتنامي، والذي يمثل بدوره أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة.

ويشمل التمويل مبلغ 37 مليون درهم إماراتي لتشييد مجمّع للفلل، و115 مليون درهم لبناء المرحلة الثانية والأخيرة من مدرسة سابيس الدوليّة – الجادة.وفي هذا السياق، صرح محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: «يسعدنا أن نقدم دعمنا لشركة أرادَ، والتي تعد واحدة من أهم شركات التطوير العقاري في المنطقة ومن أكثرها تقدماً وتطوراً، إذ إنها تركز في نطاق أعمالها على إنشاء مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة. وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي تشكلها عملية الحصول على التمويل لضمان سير عملية التطوير والنمو في كافة المجالات، فإن سياستنا في مصرف عجمان تهدف إلى دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تسهيل أعمال الشركات بجميع فئاتها وأحجامها والتركيز على استقطابها للقيام بأعمال تجارية في الدولة، ولا شك في أن تسهيلات التمويل تشكل جانباً أساسياً من سبل هذا الدعم». وأضاف بقوله: «ومن خلال اتباعنا لنهجٍ قوي وملتزم بالتنمية، فإننا حريصون على أن نكون جزءاً فاعلاً في عملية التطوير الاستراتيجي لدولة لإمارات في جميع القطاعات، من خلال ضمان حصول الشركات على الدعم المالي الذي تحتاجه. هذا، وتهدف حلول التمويل الديناميكية لدينا إلى توجيه الشركات لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، من خلال تعزيز قدرتها المالية وإتاحة فرصٍ جديدة أمامها، الأمر الذي من شأنه تحفيز نمو الاقتصاد المحلي».

هذا، وستساهم الاتفاقية الجديدة بين مصرف عجمان وأرادَ بدفع عجلة الإنشاءات في مجتمع الجادة المتكامل، مشروع أرادَ الثاني، والذي سيساهم عند اكتماله بتغيير المشهد العمراني في إمارة الشارقة، حيث يضم بين جنباته باقة واسعة من المرافق السكنية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع في منطقة مويلح بقلب المدينة.

وسيتم استخدام مبلغ التمويل بشكل أساسي لإتمام الأعمال الإنشائية بمدرسة سابيس الدوليّة – الجادة، وبطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 4.000 طالب وطالبة، حيث ستصبح إحدى أكبر المدارس في الشارقة عند افتتاح مرحلتها الأخيرة استعداداً للعام الأكاديمي الجديد في شهر أغسطس 2022.ومن جهته، صرح أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لشركة أرادَ، بقوله: «أتاح لنا سجلّنا المميز من حيث المبيعات وعمليات التسليم بناء علاقات قوية ومستدامة مع عدد من الشركاء البارزين في قطاع التمويل. وإنّنا مسرورون بشراكتنا مع مصرف عجمان، والتي سنتمكن من خلالها من تسليم باقة استثنائية من الفلل العصرية ضمن مجتمع متكامل ومدرسة ذات مستوى عالمي، ستمثل بدورها إضافة قيّمة إلى المؤسسات التعليمية المرموقة في إمارة الشارقة».