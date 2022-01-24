«أبوظبي العالمي» يمنح «رين» موافقة مبدئية لتقديم الخدمات المالية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت رين، العاملة في مجال العملات المشفرة، عن موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي المبدئية على منحها تصريح الخدمات المالية في يناير 2022.

ستتمكن شركة رين عند استيفائها لجميع شروط الموافقة المبدئية وحصولها على التصريح من تقديم الخدمات المالية لعملائها في منطقة الخليج وخارجها (من خلال شركة ٍRain Management W.L.L التابعة لشركة Rain Financial Inc.)، بالإضافة إلى إدراج عدد أكبر من أزواج الأصول الرقمية بعد استيفاء معايير الأصول الرقمية المعتمدة والتي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال يحيى بدوي، المؤسس المشارك لشركة رين: «نحن في رين، نؤمن بأهمية العملات المشفرة على المدى البعيد ودور تقنية البلوك تشين في تغيير آليات التمويل على مستوى العالم. ويُعد العمل مع الهيئات التنظيمية، مثل سلطة تنظيم الخدمات المالية، أحد أسرع الطرق وأكثرها أماناً لترويج استخدام العملات المشفرة في المنطقة بما يعود بالفائدة على العملاء والهيئات الحكومية على حد سواء. ونتطلع إلى بذل الجهود الدؤوبة لاستيفاء جميع شروط الموافقة المبدئية، بما يلبي معايير سلطة تنظيم الخدمات المالية للحصول على تصريح الخدمات المالية ومباشرة العمل».

وبدوره، أضاف جمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: «نحن مسرورون بالتعاون مع شركة Rain Trading Limited، والذي يتيح لها الاستفادة من إطار العمل والبنية التحتية الخاصة بسوق أبوظبي العالمي في مجال الأصول الرقمية لتوسيع نطاق أعمالها وخدماتها لتشمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجميع أنحاء العالم. ونتمنى لشركة رين التوفيق في تحقيق أهدافها التجارية وتلبية احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويتطلع سوق أبوظبي العالمي إلى مساهمة رين في إطلاق المزيد من الفعاليات ورفع مستويات النمو والحيوية في شبكة العملات المشفرة ومنظومتها المزدهرة في سوق أبوظبي العالمي».