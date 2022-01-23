«الطاقة والبنية التحتية» تدعم تحالف الموانئ العالمية للهيدروجين لتمكين التحول في قطاع الطاقة بالإمارات

دبي (وام)

رسخت الإمارات مكانتها بين أفضل المراكز البحرية في العالم من خلال تبني الممارسات والقرارات والتشريعات التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية إضافة إلى حماية البيئة البحرية على مستوى العالم.

وتعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية من جانبها على تمكين التحول في مجال الطاقة في الدولة من خلال تبني الإستدامة في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع البحري.

ولتسريع تبني الهيدروجين منخفض الكربون تدعم دولة الإمارات بموانئها الرائدة تحالف الموانئ العالمية للهيدروجين أول منتدى عالمي يجمع ممثلين عن الموانئ وصناع القرار من الحكومات والمعنيين في القطاع البحري لمناقشة تبني استخدام تقنيات ووقود الهيدروجين.

وأعلنت الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخرًا خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمُصّدِر للهيدروجين.

كما أعلنت الإمارات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي تمثل محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050 ما يجعل الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

وانسجامًا مع هذه المبادرة وأهداف المنظمة البحرية الدولية لإزالة الكربون من القطاع البحري بحلول عام 2030 إضافة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 تهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى تحسين جودة الحياة في الدولة وبصفتها أحد أعضاء التحالف الذي سيعزز حوار السياسات والتعاون في المشاريع تأمل الوزارة في أن تسهم في تسريع التقدم في هذا الصدد. وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لمبادرة الحياد المناخي أعلنت الأمانة العامة لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً عن استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول «COP 28» في عام 2023 لتنطلق بذلك الدولة نحو قيادة مرحلة جديدة من التعاون الدولي و«العمل المناخي الجماعي» من أجل إحراز تقدم ملحوظ في مواجهة هذا التحدي والسعي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة مروراً لتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها المجتمعات كافة وتشكل الأساس لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «لطالما كانت دولة الإمارات مساهماً رئيساً في جهود الاستدامة العالمية وخلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» أطلقت الدولة خارطة طريق الإمارات للهيدروجين لتكون الدولة بذلك من الرواد في مجال الهيدروجين منخفض الكربون».

وتوقع أن يلعب الهيدروجين دورًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 إضافة إلى دعم دول العالم من خلال تصدير الهيدروجين. وأضاف: «نحن ملتزمون بمسؤوليتنا عبر المشاركة في العديد من منصات الاستدامة المعروفة لتبادل المعارف والخبرات مع الدول والمؤسسات البحرية بشأن أفضل الممارسات مع دعم المناقشات الفنية والقانونية في المنظمة البحرية الدولية عبر تقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز القوانين واللوائح المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية.. وتعد مشاركتنا مع التحالف أحد المساعي التي تدعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف مزيجًا من مصادر الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية».

من جانبه، أوضح شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز استثماراتها حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وتوفير 50 بالمائة من الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ويعد الهيدروجين أحد مكونات هذه الاستراتيجية.